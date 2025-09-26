Fermetures des sorties menant à la rue de Salaberry sur l'autoroute 15 (des Laurentides) à Montréal

MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à aviser les usagers de la route que des travaux d'asphaltage réalisés par la Ville de Montréal sur la rue de Salaberry nécessiteront des fermetures de nuit de la sortie no 4 - Rue de Salaberry de l'autoroute 15 (des Laurentides) en direction nord et en direction sud. Ces travaux, qui ont débuté la semaine dernière, entreront dans une nouvelle phase à compter de dimanche soir.

Entraves et gestion de la circulation

À compter de dimanche soir, et pour quelques nuits, de 22 h à 5 h

Fermetures de la sortie n o 4 - Rue de Salaberry de l'autoroute 15 (des Laurentides) en direction nord ou en direction sud (dans une direction ou dans l'autre, mais non simultanée). Les détours seront balisés par une signalisation temporaire.

À NOTER :

Bien que le scénario de réalisation table sur des travaux exécutés la nuit, l'asphaltage devra être effectué avec une météo favorable, et des températures supérieures à 10°C.

Avec l'arrivée de l'automne, il est possible que ce mercure soit plus difficile à atteindre la nuit.

Par conséquent, en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux devront être réalisés au cours de la fin de semaine du 3 octobre 2025. La sortie no 4 - Rue de Salaberry serait alors fermée dans les deux directions, du vendredi soir au lundi matin. L'information sera confirmée par voie de communiqué le jeudi 2 octobre, le cas échéant.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

