GATINEAU, QC, le 5 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable David McGuinty, ministre de la Défense nationale et l'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense), annonceront un partenariat stratégique afin de soutenir des opérations nationales et continentales dans l'Arctique.

Une disponibilité médiatique suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : 9 décembre 2025

Heure : 9 h

Endroit : Ottawa (Ontario)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom de l'organisme de presse qu'ils représentent auprès de l'équipe des relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada à [email protected] au plus tard le 8 décembre à 16 h.

au plus tard le 8 décembre à 16 h. Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 9 décembre » dans l'objet du courriel.

Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués une fois l'inscription terminée.

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 45.

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Maya Ouferha, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Défense nationale, Courriel : [email protected]; Mujtaba Hussain, Attaché de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de l'honorable Stephen Fuhr, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Défense nationale, Téléphone : 613-904-3333, Courriel : [email protected]