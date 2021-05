GATINEAU, QC, le 25 mai 2021 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaitent informer les automobilistes, les cyclistes et les piétons qu'il y aura des fermetures de voies et de trottoirs sur le pont Macdonald-Cartier à des fins d'entretien. Les fermetures se dérouleront comme suit :