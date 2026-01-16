Fermetures de nuit de l'autoroute 40 et du pont de l'Île-aux-Tourtes prévues durant la fin de semaine du 16 janvier

MONTRÉAL, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de fermetures de nuit de l'autoroute 40 (Félix-Leclerc) et du pont de l'Île-aux-Tourtes durant la fin de semaine du 16 janvier. Ces fermetures sont nécessaires afin de terminer l'installation des bandes thermoplastiques pour mieux délimiter les voies et rafraîchir le marquage dans les deux directions, ainsi que réparer la chaussée en direction est.

Changement de la gestion dynamique des voies aujourd'hui

Pour assurer la sécurité des usagers, l'horaire de la gestion dynamique est modifié le 16 janvier. Ainsi, trois voies sont disponibles en direction de Montréal et deux en direction de Vaudreuil toute la journée sur l'autoroute 40 et sur le pont de l'Île-aux-Tourtes. La configuration de fin de semaine sera en vigueur à partir de samedi matin avec deux voies vers Montréal et trois vers Vaudreuil.

Gestion de la circulation

Du vendredi 16 janvier, à 22 h, au samedi 17 janvier, à 5 h

Fermeture complète de l'autoroute 40 en direction ouest , entre la sortie n°41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants, Île Perrot) et l'entrée suivante. La circulation sera déviée sur la voie de desserte. Le pont reste ouvert durant cette période.

Du dimanche 18 janvier, à 22 h, au lundi 19 janvier, à 5 h

Fermeture complète de l'autoroute 40 en direction est , incluant le pont de l'Île-aux-Tourtes, entre la sortie n o 35 (Vaudreuil-sur-le-Lac, Vaudreuil-Dorion, avenue St-Charles) et l'entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants. Le péage sur l'autoroute 30 sera suspendu en direction est selon le même horaire. La circulation sera dirigée vers l'autoroute 20.

Les travaux pourraient être reportés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Il est recommandé de consulter Québec 511 avant les déplacements.

