Fermetures de bretelles d'accès de l'autoroute 30, à la hauteur de la route 340, pendant la fin de semaine du 24 au 27 avril

MONTRÉAL, le 20 avril 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les travaux de réaménagement de la route 340, à Vaudreuil-Dorion et à Saint-Lazare, entraîneront des entraves pendant la fin de semaine du 24 au 27 avril 2026 dans certaines bretelles d'accès à l'autoroute 30. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Entraves et gestion de la circulation

Route 340 – Fermetures de bretelles d’accès à l’autoroute 30, du 24 au 27 avril 2026 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

De vendredi 20 h à lundi 5 h

Fermeture de la bretelle de sortie n o 2 de l'autoroute 30 en direction est (Route 340, Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Saint-Lazare).

2 de l'autoroute 30 en direction est (Route 340, Boulevard de la Cité-des-Jeunes, Saint-Lazare). Fermeture de la bretelle menant de la route 340 à l'autoroute 30 en direction est.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724