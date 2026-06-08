Autoroute 30 en direction ouest à Brossard (à l'approche de l'autoroute 10) - Déviation de la circulation sur la voie de desserte les 12 et 13 juin

LONGUEUIL, QC, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les voies de circulation de l'autoroute 30 (de l'Acier), en direction ouest, à Brossard, seront déviées sur la voie de desserte les 12 et 13 juin. Cette entrave permettra de terminer la réparation des joints de dilatation du pont d'étagement qui passe au-dessus de l'autoroute 10.

Entrave et gestion de la circulation

Déviation de la circulation sur la voie de desserte de l’autoroute 30, en direction ouest, entre la bretelle de sortie no 67 et l’entrée en provenance de l’autoroute 10, de vendredi, 22 h, à samedi, 21 h

Autoroute 30, en direction ouest, dans le secteur de l'autoroute 10

Déviation de la circulation sur la voie de desserte, entre la bretelle de sortie no 67 (Aéroport International Montréal-Trudeau, A-10, A-15, Sherbrooke, Montréal (centre-ville), Vermont, I-89) et l'entrée en provenance de l'autoroute 10, de vendredi, 22 h, à samedi, 21 h.

Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]