Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - Fermeture complète du tunnel durant la nuit du 12 au 13 juin

MONTRÉAL, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 25, y compris le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera fermée dans les deux directions durant la nuit du 12 au 13 juin. Cette entrave est requise afin d'effectuer des travaux d'entretien et des interventions liées aux systèmes électriques et de communication du tunnel, ainsi que pour poursuivre le bétonnage de la chaussée de l'autoroute 25 en direction nord.

Fermeture complète de l’autoroute 25 durant la nuit du 12 au 13 juin Fermeture complète du tunnel durant la nuit du 12 au 13 juin

Une fermeture de la route 132 en direction est, entre le boulevard Roland-Therrien et l'autoroute 20 (Jean-Lesage), est également prévue durant la nuit du 13 au 14 juin. Cette entrave est nécessaire pour des travaux de marquage.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi, 23 h, à samedi, 8 h.

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost, de vendredi, 23 h, à samedi, 8 h.

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Avenue Souligny

Fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, de vendredi, 22 h 30, à samedi, 8 h.

Fermeture complète de l'avenue Souligny en direction ouest, entre les rues Honoré-Beaugrand et Dickson, de vendredi, 22 h 30, à samedi, 8 h.

Route 132 en direction est

Fermeture complète de la route 132 en direction est, entre le boulevard Roland-Therrien et l'autoroute 20 (Jean-Lesage), de samedi, 22 h, à dimanche, 9 h.

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de la route.



Le chemin de détour s'effectuera par le boulevard Marie-Victorin.

Les travaux pourraient être reportés ou prolongés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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En savoir plus sur le projet de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]