Fermetures dans l'échangeur des autoroutes 13 et 520 les 7 et 8 décembre

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à aviser les usagers de la route que la poursuite du déplacement d'équipements de services publics dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 520 nécessitera la fermeture de plusieurs bretelles samedi et dimanche. Ces interventions sont requises en prévision de la reconstruction du pont d'étagement de l'autoroute 520 au-dessus de l'autoroute 13.

Entraves et gestion de la circulation

De 2 h du matin dans la nuit de vendredi à samedi jusqu'à 4 h du matin dans la nuit de samedi à dimanche

Échangeur de l’A-13 et de l’A-520 - Fermetures de bretelles les 7 et 8 décembre 2024 (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Autoroute 520 (de la Côte-de-Liesse) en direction est Fermeture complète de la sortie n o 4 - A-13 / Laval / Lachine / Montée de Liesse .

Chemin de la Côte-de-Liesse en direction est Fermeture complète entre la 23 e Avenue et l'entrée en provenance de l'autoroute 13 en direction nord. Par défaut, les bretelles vers l'autoroute 13, dans les deux directions, seront également fermées selon le même horaire.



Jusqu'au 20 décembre 23 h 59

Fermeture complète de longue durée de la bretelle menant de l'autoroute 520 en direction est vers l'autoroute 13 en direction nord.

Les détours seront balisés par une signalisation temporaire.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ce calendrier d'interventions pourrait être prolongé ou reporté.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724