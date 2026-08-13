Fermeture temporaire de la voie de circulation du barrage Sartigan
Nouvelles fournies parMinistère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
13 août, 2026, 09:18 ET
SAINT-GEORGES, QC, le 13 août 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs tient à informer la population que la voie de circulation automobile du barrage Sartigan, à Saint-Georges, sera fermée le mardi 1er septembre 2026 et le mercredi 2 septembre de 8 h à 17 h.
Cette fermeture temporaire est nécessaire pour effectuer des activités d'auscultation, requises par la Loi sur la sécurité des barrages. Ces activités consistent à suivre en temps réel le comportement de l'ouvrage, qui est soumis à diverses contraintes extérieures.
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Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Tél. : 418 521-3991
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