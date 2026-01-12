Fermeture temporaire de la salle d'examen théorique du centre de services de la SAAQ de Salaberry-de-Valleyfield

QUÉBEC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) doit fermer temporairement la salle d'examen théorique du Centre de services de Salaberry-de-Valleyfield pour une période estimée à trois semaines.

Cette fermeture s'impose en raison d'un problème d'infiltration d'eau. Des travaux d'urgence ont déjà été réalisés la semaine dernière, mais les travaux de réparation et de sécurisation des lieux nécessiteront plus de temps.

Le bâtiment où se trouve le centre de services appartient à un tiers. Celui-ci travaille en étroite collaboration avec la SAAQ afin de corriger rapidement la situation.

Nous contacterons chaque personne ayant un rendez-vous pour un examen théorique. Nous offrons à toutes et à tous la possibilité de passer leur examen rapidement au Centre de services Henri-Bourassa ou à celui de Kirkland. Les clientes et clients peuvent également choisir de reporter leur rendez-vous à Salaberry-de-Valleyfield.

Notons que tous les autres services offerts par la SAAQ à Salaberry-de-Valleyfield restent disponibles.

La SAAQ est consciente que cette situation pourrait occasionner des désagréments pour sa clientèle. Nous la remercions pour sa compréhension et sa collaboration.

