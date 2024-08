Fermeture temporaire de la passerelle de la Pointe-à-Caron

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 7 août 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs informe la population qu'il a procédé, le mercredi 31 juillet 2024, à la fermeture temporaire de la passerelle en bois de la Pointe-à-Caron, située à Louiseville, en bordure du lac Saint-Pierre. L'accès y est interdit jusqu'à nouvel ordre.

Cette passerelle est située sur les terres du domaine de l'État, dans la MRC de Maskinongé. Une inspection a été effectuée à la demande du Ministère et démontre qu'elle présente un danger pour le public, d'où l'importance pour les usagers et usagères de respecter la signalisation en vigueur. Des travaux ont été réalisés pour sécuriser les lieux et annoncer la fermeture de la passerelle.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à communiquer avec la Direction de la gestion de la faune de la Mauricie et du Centre-du-Québec à l'adresse suivante : [email protected].

