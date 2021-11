Ces stations rouvriront en avril 2022.

Les embarcations de sauvetage sont conçues pour être utilisées en eau libre et ne peuvent pas être utilisées dans les glaces. Les opérations hivernales de recherche et de sauvetage sont menées par les gardes côtières canadiennes et américaines à l'aide de brise-glaces et d'autres navires disponibles dans la région, si nécessaire. Des aéronefs du ministère de la Défense nationale et de la Garde côtière américaine participent également aux opérations de recherche et de sauvetage, au besoin.

Les urgences maritimes peuvent être signalées 24 heures sur 24, 365 jours par année, au numéro sans frais 1-800-267-7270 (au Canada), ou par radio maritime VHF, canal 16.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Direction régionale des communications, Pêches et Océans Canada, Région du Centre et de l'Arctique, 204-984-4715, [email protected]

