Fermeture prolongée d'encore 4 semaines chez Arbec au Lac-Saint-Jean : 180 familles continueront de vivre dans l'insécurité

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, QC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - La direction de Rémabec a annoncé aux 180 employés de la scierie Arbec de l'Ascension la poursuite de sa fermeture pour encore 4 semaines, portant la durée totale de la fermeture à 8 semaines. La Centrale des syndicats démocratiques (CSD) est extrêmement préoccupée et multiplie ses interventions auprès des acteurs politiques pour la mise en place d'un véritable plan d'aide pour la main-d'œuvre forestière, toujours la première affectée par les problèmes de l'industrie.

Luc Vachon, président de la CSD, exprime son indignation : « Nous soulevons depuis plusieurs mois déjà l'urgence que soient mises en place des solutions concrètes pour éviter exactement ce type de situation. Il est crucial d'avoir plus de prévisibilité dans le régime forestier pour faire face aux aléas économiques et surtout, de mettre en place des solutions pour soutenir la main-d'œuvre dans les différentes transformations de l'industrie. Nous martelons au gouvernement qu'il faut développer un plan en amont pour amoindrir l'insécurité vécue par les travailleuses et les travailleurs de l'industrie forestière. »

Olivier Larouche, président du Syndicat des salariés de la scierie Péribonka de l'Ascension (CSD), ajoute : « 180 familles continueront de vivre dans une situation de précarité puisque les travailleuses et travailleurs de l'industrie forestière sont toujours les premiers visés par les problèmes de leur industrie. Nous mettons tout en œuvre pour sortir la tête de l'eau, comme le syndicat l'a toujours fait. Nous appelons l'employeur et le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour soutenir ces familles et leur assurer stabilité à long terme. »

Des solutions pour la main-d'œuvre et l'industrie forestière

La CSD propose la mise en place d'un plan de soutien pour la main-d'œuvre forestière qui établira précisément ses besoins, permettra de développer des solutions à long terme pour les travailleuses et travailleurs de l'industrie et la capacité des services publics à la soutenir. Ceci contribuera à atténuer et compenser les aléas de l'industrie forestière.

La CSD propose en outre qu'une stratégie à long terme de développement de l'industrie et que des investissements soient réalisés pour assurer une meilleure prévisibilité quant à l'approvisionnement en bois et diversifier les produits du bois, afin de rendre les usines de transformation plus polyvalentes et flexibles.

La CSD revendique finalement que toutes ces mesures soient mises en place à travers un réel dialogue social auquel les syndicats participeront pleinement avec les acteurs industriels et les différents ministères impliqués.

