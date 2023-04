Fermeture préventive du pont de la rue Notre-Dame (route 354), au-dessus de la rivière Sainte-Anne, à Saint-Casimir

QUÉBEC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires qu'il a procédé, ce matin, à la fermeture préventive du pont situé sur la route 354, au-dessus de la rivière Sainte-Anne, à Saint-Casimir. Cette fermeture sera en vigueur pour une durée indéterminée, le temps d'effectuer des travaux d'urgence. La priorité du Ministère est de procéder aux réparations du pont et à sa réouverture dès que possible.

Cause de la fermeture

Dans le cadre de travaux en cours, le Ministère a constaté des dommages sur des éléments structuraux. Puisque la structure pourrait être affaiblie par ces dommages, la fermeture complète est la seule option possible pour assurer la sécurité des usagers de la route. La circulation des piétons et des cyclistes est également interdite sur le pont.

Gestion de la circulation

Les automobilistes sont invités à emprunter les chemins de détour mis en place :

Pour les véhicules légers (environ 9 km) :

: via la rue Tessier-Est, le chemin de l'Île-Grandbois (implique le passage sur un pont limité à 20 T), la route des Lefebvre et la rue Notre-Dame (route 354).

et la rue (route 354). Pour les véhicules lourds (environ 40 km) :

via les routes 354 et 159, l'autoroute Félix-Leclerc (40) Est, la sortie no250 menant à la route Guilbault et la route 354.

Le Ministère est conscient que cette fermeture entraînera des répercussions importantes sur la circulation et remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Lorsque cela est possible, il est recommandé d'éviter le secteur et de faire du télétravail.

Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724