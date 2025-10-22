Fermeture ponctuelle du point de service de la SAAQ à Saint-Michel-des-Saints

QUÉBEC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie informent la population de la fermeture temporaire du point de service situé au 521, rue Brassard, jusqu'au 24 octobre inclusivement, en raison de circonstances ponctuelles affectant les ressources humaines disponibles.

La SAAQ en profite pour inviter sa clientèle à privilégier l'utilisation de ses services en ligne, accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permettant d'effectuer rapidement et en toute autonomie une vaste gamme de transactions également réalisables par le mandataire.

Les personnes souhaitant obtenir des services en personne peuvent se présenter dans ces autres points de service :

Mandataire - Saint-Gabriel-de-Brandon

Mandataire - Sainte-Agathe-des-Monts

Centre de services - Joliette

Mandataire - Mont-Tremblant

Mandataire - Berthierville

Il est recommandé de prendre rendez-vous avant de se présenter à l'un de ces établissements pour éviter l'attente additionnelle et s'assurer d'être servi le jour même.

La SAAQ et la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie sont conscientes des inconvénients que cette modification d'horaire peut occasionner et remercient la population pour sa compréhension et sa collaboration.

