Fermeture du Renaud-Bray des Galeries de la Capitale : la CSN dépose une plainte au Tribunal administratif du travail

QUÉBEC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Une plainte a été déposée cette semaine au Tribunal administratif du travail (TAT) en lien avec la fermeture de la succursale Renaud-Bray située aux Galeries de la Capitale. Dans sa requête, le syndicat allègue que « cette fermeture est manifestement une entrave dans les activités du syndicat et une représailles contre ses membres qui ont voté en faveur de la grève et contre les offres patronales ». Un geste qui contrevient aux articles 3, 12, 14, 15 et 53 du Code du travail en vigueur au Québec, précise le recours.

Cette fermeture, annoncée sans préavis aux employé-es le 9 octobre dernier, doit être mise en contexte avec le changement de bannière, à peine deux semaines plus tôt, du magasin Archambault Lebourgneuf, également propriété de l'homme d'affaires Blaise Renaud. Cet établissement, situé à moins de 800 mètres du magasin en grève, affiche dorénavant la marque de commerce Renaud-Bray.

« Personne n'est dupe : nous savons très bien que Renaud-Bray tente de se débarrasser d'un syndicat qui lui tient tête, tout en intimidant l'ensemble de ses employé-es », affirme la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

En grève depuis le 22 novembre 2024, les employé-es des Galeries de la Capitale et de Laurier Québec se sont prononcés en juillet dernier à 93 % contre les dernières offres de l'employeur, après que celui-ci eut demandé au TAT d'ordonner un tel vote. Depuis, aucune offre de négociation n'a été déposée par l'entreprise de Blaise Renaud, indique la requête : « en lieu et place de négocier avec le syndicat, l'employeur transmet aux salariés de la succursale des Galeries une annonce de fermeture et un transfert à la succursale Laurier », un geste qui « vise à dissuader le syndicat et ses membres d'exercer leurs activités syndicales légales afin de négocier de meilleures conditions de travail. »

Le président du syndicat, Jimmy Demers, appelle la population de Québec à ne plus acheter chez Renaud-Bray tant que le conflit de travail n'est pas réglé. « Renaud-Bray n'hésite pas à sacrifier une succursale rentable pour nous forcer à accepter ses offres de misère, alors qu'on demande à peine un dollar au-dessus du salaire minimum. Renaud-Bray n'a pas de cœur, j'achète ailleurs! », lance-t-il, rappelant la campagne menée par la CSN dans les rues de Québec depuis deux semaines.

Ce n'est pas la première fois que Renaud-Bray est poursuivi devant le tribunal pour avoir enfreint les dispositions du Code du travail. Dans une décision datée du 5 août 2024, le TAT avait déclaré la direction des succursales de Laurier Québec et des Galeries de la Capitale coupable d'avoir entravé les activités syndicales et manqué à son obligation de négocier de bonne foi. Le 6 décembre 2024, une ordonnance provisoire émise par le tribunal interdisait au groupe Renaud-Bray d'utiliser des briseurs de grève, après avoir conclu à la présence d'au moins trois d'entre eux dans les succursales en conflit.

À propos

La convention collective des 60 employé-es des librairies Renaud-Bray de Laurier Québec et des Galeries de la Capitale est échue depuis le 31 décembre 2023. Depuis le début de la négociation, en novembre 2023, une vingtaine de rencontres ont eu lieu, dont 16 en présence d'une conciliatrice du ministère du Travail. Réunis en assemblée générale le 13 novembre 2024, les salarié-es ont adopté à 85 % un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, qui fut déclenchée le 6 décembre dernier.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray-CSN est affilié à la Fédération du commerce-CSN et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN. Forte de ses 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

