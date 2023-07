Fermeture du pont Touzel - Aide financière pour les municipalités et les organismes

RIVIÈRE-AU-TONNERRE, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce la mise sur pied d'un programme d'aide financière spécifique relatif à la fermeture du pont Touzel du 30 mai au 8 juin 2023.

En effet, les municipalités et les organismes communautaires ayant porté assistance à la population durant cet événement sans précédent et exceptionnel pourront obtenir le remboursement complet de leurs dépenses supplémentaires admissibles, et ainsi alléger leur fardeau financier.

Le pont Touzel a été fermé à titre préventif par le ministère des Transports et de la Mobilité durable en raison d'une fissure qui compromettait la sécurité de l'infrastructure, déclenchant ainsi des travaux de renforcement. Bien que nécessaire, cette fermeture a isolé 6 500 personnes résidentes de la municipalité régionale de comté (MRC) de la Minganie et de la municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (Kegaska).

Un pont aérien a été mis en place entre Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre pour assurer le transport de personnes et de marchandises. Ces deux municipalités et d'autres venues en renfort ont ouvert des centres d'hébergement pour accueillir les gens dans le besoin. De telles activités n'étant pas admissibles au Programme général d'assistance financière lors de sinistres (PGAF), le gouvernement du Québec a créé ce programme spécifique afin d'appuyer les municipalités et les organismes qui se sont mobilisés pour venir en aide à la population.

« Notre gouvernement comprend les difficultés liées aux déplacements et à l'approvisionnement en matériel et en denrées de première nécessité que la fermeture subite du pont Touzel a occasionnées. Aussi, je tiens à remercier toutes les municipalités ainsi que tous les organismes et les intervenants qui ont prêté main-forte à leurs concitoyens et concitoyennes des secteurs touchés. Votre solidarité est remarquable et mérite qu'elle soit libérée de tout fardeau financier, c'est pourquoi nous avons rapidement mis en place un programme de financement pour vous épauler. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je tiens à souligner le travail exceptionnel de toute la communauté de la MRC de Minganie et de la municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui s'est rapidement mobilisée pour porter assistance aux personnes touchées par cette situation. J'invite les municipalités touchées et les organismes communautaires ayant porté assistance à la population durant la fermeture du pont Touzel à prendre connaissance des modalités de remboursement et à établir la liste de leurs dépenses admissibles. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« J'aimerais d'abord remercier les équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable, car la réparation du pont Touzel représentait un grand défi logistique et technique. Ce lien est essentiel pour assurer la mobilité dans l'est de la Côte-Nord, et tout a été mis en œuvre pour que les travaux soient effectués rapidement tout en priorisant la sécurité des usagers. L'aide financière annoncée aujourd'hui permet de boucler la boucle et d'assurer une compensation pour tous les organismes touchés. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants :

Voici les principales mesures du programme :

Pour obtenir une aide, la municipalité ou l'organisme communautaire doit en faire la demande au moyen du formulaire prévu à cet effet, disponible sur Québec. ca . Cette demande doit être présentée, avec les pièces justificatives à l'appui, dans les trois mois à partir du moment où le programme lui est applicable, à moins de circonstances particulières;

Après analyse des documents requis, une avance peut être accordée jusqu'à concurrence de 90 % de l'aide estimée;



Une aide, égale à 100 % des frais raisonnables déboursés, est accordée pour les dépenses et les mesures d'intervention admissibles. Lorsque les frais raisonnables déboursés visent le salaire versé, une somme correspondant à 15 % de ce salaire est ajoutée à l'aide pouvant être accordée.

Pour en savoir plus sur le programme d'aide financière et connaître les dépenses admissibles : https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/urgences-sinistres-risques-naturels/obtenir-aide-sinistre/aide-financiere-fermeture-pont-touzel

