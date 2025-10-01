Fermeture du pont de Québec et du boulevard Laurier durant la fin de semaine du 3 octobre

Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec

QUÉBEC, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que différentes entraves sont prévues durant la fin de semaine du 3 octobre, dans le cadre du projet de réaménagement des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec. Des épisodes de congestion sont à prévoir.

Gestion de la circulation

Pont de Québec

Du vendredi 3 octobre, à 19 h, au samedi 4 octobre, à 7 h

Fermeture complète du pont de Québec dans les deux directions.

Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes.

Une navette sera disponible pour les cyclomotoristes. Direction Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection rue de la Mission et rue de la Presqu'île). Direction Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis.



Cette entrave est nécessaire afin de poursuivre la construction des murs du futur pont d'étagement de la route 175, au-dessus de la voie ferrée.

Boulevard Laurier

Du vendredi 3 octobre, à 20 h, au lundi 6 octobre, à 6 h

Fermeture complète du boulevard Laurier en direction ouest entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie.

Le trottoir sera fermé. Les piétons devront emprunter celui de la direction opposée (côté sud).

Selon l'emplacement, l'accès aux commerces se fera par le boulevard Hochelaga, l'avenue Lavigerie ou la route de l'Église. Une signalisation sera en place pour diriger les usagers.

Le virage à gauche sur le boulevard Hochelaga en direction ouest sera possible, entre la route de l'Église et l'avenue Lavigerie, pour accéder aux commerces.

Cette fermeture est requise afin de poursuivre les travaux sur le réseau de conduites souterraines, dans le cadre de la construction du corridor et du tunnel pour les autobus. D'autres fermetures de fin de semaine seront nécessaires dans les prochaines semaines.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Ces opérations pourraient être annulées ou reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724