Fermeture du pont de Québec du 4 au 5 décembre

QUÉBEC, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route de la fermeture du pont de Québec du 4 décembre, à 19 h, au 5 décembre, à 5 h 30. Cette entrave est nécessaire afin de mettre en place la signalisation routière temporaire en prévision de l'hiver, dans le cadre du projet de réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec intégrant des mesures pour le transport collectif. Des épisodes de congestion sont à prévoir.

Gestion de la circulation

Fermeture complète du pont de Québec dans les deux directions, du jeudi 4 décembre, à 19 h, jusqu'au vendredi 5 décembre, à 5 h 30.

Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes.

Le service de navettes pour les cyclomotoristes est suspendu pour la période hivernale.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Liens connexes

Carte interactive des entraves | Québec511



Page Web et abonnement à l'infolettre | Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec intégrant des mesures pour le transport collectif

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724