Fermeture du pont de Québec du 13 au 14 et du 14 au 15 novembre

QUÉBEC, le 12 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que le pont de Québec sera fermé du 13 au 14 et du 14 au 15 novembre. Ces entraves sont nécessaires afin d'ajuster la configuration des voies routières en prévision de l'hiver et finaliser l'entretien du pont d'étagement temporaire de la route 175. Des épisodes de congestion sont à prévoir.

Ces interventions s'inscrivent dans le cadre du projet de réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec intégrant des mesures pour le transport collectif.

Gestion de la circulation

Fermeture complète du pont de Québec dans les deux directions :

Le jeudi 13 novembre, de 19 h jusqu'à 5 h 30 le lendemain.

Le vendredi 14 novembre, de 19 h 30 jusqu'à 11 h le lendemain En cas de conditions météorologiques défavorables, les travaux et l'entrave seront reportés au lendemain. Les détails seront confirmés sur Québec511.



Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes. Il est à noter que le service de navettes pour les cyclomotoristes est suspendu pour la période hivernale.

Avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application mobile afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

Liens connexes

Carte interactive des entraves | Québec511



Page Web et abonnement à l'infolettre | Réaménagement au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec intégrant des mesures pour le transport collectif

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724