MONTRÉAL, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une fermeture complète de l'autoroute 25 dans les deux directions, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera mise en place durant la nuit du 14 au 15 novembre.

Fermetures de nuit sur l’autoroute 25 dans les deux directions durant la fin de semaine du 14 novembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable) Fermetures de nuit du tunnel dans les deux directions durant la fin de semaine du 14 novembre (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Également, l'autoroute 25 en direction de Montréal, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, sera fermée durant la nuit du 15 au 16 novembre. Ces entraves sont requises afin d'effectuer notamment des interventions liées aux systèmes électriques et de communication du tunnel ainsi que la reconfiguration de la sortie n°1 de l'autoroute 25 en direction de Montréal.

Fermetures de nuit - Semaine du 10 novembre

Nuits du 11, 12 et 13 novembre

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture de la voie de droite de l'autoroute 25 en direction nord entre la sortie n° 5 (route 138, rue Sherbrooke, boulevard Yves-Prévost) et la sortie n° 7 (boulevard W.-Pelletier, boulevard Châteauneuf). Nuits de mardi à jeudi, de 19 h 30 à 5 h Nuit de jeudi à vendredi, de 20 h 30 à 5 h L'entrée en provenance de la rue Sherbrooke Est et la sortie n° 7 (boulevard W.-Pelletier, boulevard Châteauneuf) seront fermées.



Nuits du 14 et 15 novembre

Autoroute 25 en direction de la Rive-Sud

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 5 (route 138, rue Hochelaga, rue Sherbrooke) et l'entrée en provenance de l'île Charron, de vendredi à samedi, de 23 h à 8 h.

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



L'avenue Souligny en direction est, entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand, sera fermée 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.

Autoroute 25 en direction de Montréal

Fermeture complète de l'autoroute 25 en direction de Montréal (incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine) entre la sortie n° 90 (autoroute 20 ouest, route 132, La Prairie, USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau) et l'entrée en provenance du boulevard Yves-Prévost. Nuit de vendredi à samedi, de 23 h à 8 h. Nuit de samedi à dimanche, de 23 h à 9 h. Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l'autoroute.



En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces interventions pourraient être reportées.

Le Ministère vous invite à consulter quebec511.info avant de prendre la route ou à composer le 511 pour connaître les fermetures sur le réseau et planifier vos déplacements.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724