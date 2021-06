Fermeture du CHSLD Valeo de Saint-Lambert : La ministre Blais doit trouver des solutions pour nos aînés

QUÉBEC, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'annonce de la fermeture du CHSLD Valeo de Saint-Lambert forcera 78 aînés à se trouver un nouvel hébergement d'ici octobre prochain. La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés, Mme Monique Sauvé, et la députée de Laporte, Mme Nicole Ménard, ont exprimé leur incompréhension face à cette situation. Elles ont fait la déclaration commune suivante :

« Nous souhaitons tous que nos aînés aient un environnement de vie sain et stable. La fermeture d'un CHSLD, c'est toujours une situation crève-cœur. Nous sommes préoccupés par la fermeture du CHSLD Valéo de Saint-Lambert et nous partageons l'inquiétude des résidents et de leurs familles. La ministre responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, doit regarder l'ensemble des options disponibles et intervenir directement dans le dossier, et ce, au bénéfice de la santé, de la sécurité et de la stabilité des résidents. Si les raisons de la fermeture sont purement financières, pourquoi la ministre Blais n'a-t-elle pas trouvé des solutions pour éviter la fermeture ? Madame Blais, s'il vous plait, au nom des aînés, faites preuve de compréhension et soyez transparente. Les aînés de Saint-Lambert le méritent. »

