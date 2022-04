CAMPBELLTON, NB, le 22 avril 2022 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite informer les automobilistes qu'il y aura une fermeture de voie en alternance sur le pont J.C. Van Horne aux fins d'inspection pendant les périodes suivantes :

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril, de 9 h à 16 h

du samedi 30 avril au dimanche 1er mai, de 7 h à 19 h

Durant ces périodes, une voie sera fermée et une voie demeurera ouverte à la circulation en alternance. Des signaleurs seront sur place et des feux de circulation seront installés pour diriger la circulation. Un trottoir demeurera ouvert aux cyclistes et aux piétons en tout temps. Les automobilistes, les cyclistes et les piétons peuvent s'attendre à des retards.

Si la fermeture de voie devait se prolonger au-delà du 1er mai, SPAC publiera une mise à jour à l'intention des usagers.



SPAC invite les usagers à faire preuve de prudence lorsqu'ils se déplacent sur le pont et les remercie de leur patience.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Services immobiliers, Services publics et Approvisionnement Canada, [email protected]