Fermeture de plusieurs liens routiers dans la région de Charlevoix - Éviter le secteur

QUÉBEC, le 1er mai 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires qu'il a procédé, aujourd'hui, à la fermeture de trois routes, dans la région de Charlevoix, soit :

La route 138 (boulevard Monseigneur-De Laval), dans le secteur de la rivière de la Mare, à Baie-Saint-Paul ;

; La route 138 (rang Saint-Georges ), dans le secteur de la rivière du Gouffre, à Saint-Urbain ;

), dans le secteur de la rivière du Gouffre, à ; La route 362, dans le secteur de la rivière du Gouffre (pont Leclerc), à La Malbaie .

Ces fermetures seront en vigueur pour une durée indéterminée. La priorité du Ministère est d'évaluer, dès que possible, les dommages subis aux infrastructures et de réaliser les travaux requis afin de procéder à la réouverture des routes le plus rapidement possible.

Causes des fermetures

La forte pluie a entraîné une montée subite des eaux, occasionnant ainsi des fermetures préventives de certains ponts. De plus, des dommages à la chaussée et au pont situés au-dessus de la rivière de la Mare, à Baie-Saint-Paul, ont engendré la fermeture de la route 138, dans ce secteur. La fermeture complète de ces routes est la seule option possible pour assurer la sécurité des usagers de la route.

Gestion de la circulation

Les automobilistes et les camionneurs sont invités à éviter le secteur, lorsque possible. Sinon, ils peuvent emprunter le seul chemin de détour disponible via les routes 175 et 172.

Le Ministère est conscient que ces fermetures entraîneront des répercussions importantes sur la circulation et remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

Afin de connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place.

