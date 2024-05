Fermeture de la Distillerie du St. Laurent : l'Union québécoise des microdistilleries demande une action urgente pour préserver l'avenir des distilleries du Québec

GRANBY, QC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Un coup de tonnerre vient de frapper l'industrie des distilleries québécoises avec la fermeture de la Distillerie du St. Laurent. C'est avec une profonde tristesse que l'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) réagit à cette nouvelle désastreuse. Fondée en 2015, la Distillerie du St. Laurent a été un visionnaire et un précurseur important de la microdistillation au Québec. Son influence a été cruciale pour le développement de notre industrie et pour la renommée internationale acquise par les spiritueux québécois. Sa fermeture est une perte inestimable pour notre industrie, ainsi que le patrimoine culturel et économique du Québec. La Distillerie du St. Laurent n'est malheureusement pas un cas isolé. Au cours des derniers mois, la Distillerie de la Chaufferie ainsi que Champ Gauche - Distillerie Fils du Roy ont également fermé leurs portes. L'UQMD anticipe avec désolation que plusieurs autres fermetures auront lieu au courant des prochains mois.

« Ces fermetures mettent en lumière les défis considérables auxquels sont confrontées nos distilleries, entravées par des lois obsolètes et des réglementations datant de plus d'un siècle. Perdre de telles institutions, qui ont grandement contribué à bâtir notre secteur, est une réelle catastrophe pour le Québec. Chaque distillerie qui ferme ses portes laisse derrière elle un héritage brisé, des emplois perdus et un morceau de notre identité qui s'évapore dans l'air », souligne M. Vincent Lambert, secrétaire général de l'UQMD.

Nous ne pouvons pas rester les bras croisés face à cette tragédie en cours. L'heure est venue pour le gouvernement québécois de se lever et de répondre à l'appel pressant de nos distilleries en détresse. Nos distilleries ne demandent aucun traitement spécial ; mais elles exigent une réforme législative urgente et audacieuse qui démolira les barrières qui les entravent afin d'ouvrir de nouveaux horizons pour l'industrie, notamment par l'accès à des canaux de mise en marché alternatifs. Cette réforme aurait comme premier objectif d'amener les spiritueux sur un terrain d'équité avec l'ensemble des autres alcools québécois.

Nos membres sont consternés devant des lois toujours ancrées dans l'époque révolue de la prohibition. Ces réglementations, conçues dans un contexte complètement différent, ne répondent plus aux besoins ni aux défis auxquels sont confrontées nos distilleries modernes. Cette stagnation législative nuit non seulement à la compétitivité de nos entreprises sur le marché, mais compromet également la préservation de notre patrimoine culturel et la vitalité économique de nos communautés. Parmi toutes les provinces canadiennes, le Québec est une de celles où les lois sont les plus arriérées et dépassées à ce sujet.

Une fois de plus, l'UQMD se tourne vers François Legault et Eric Girard, les appelant à assumer pleinement leurs responsabilités dans cette crise. Nous les exhortons à faire preuve de courage politique et à agir de manière décisive pour moderniser le cadre législatif de notre industrie. Il est crucial que nos dirigeants comprennent l'urgence de la situation et prennent des mesures concrètes pour soutenir nos distilleries locales. Nous comptons sur leur engagement et leur détermination à défendre l'avenir de notre industrie, de notre patrimoine culturel et de nos économies régionales.

L'UQMD invite également les Québécoises et les Québécois à visiter leurs distilleries pendant la période estivale. C'est une belle occasion de vivre une expérience unique, de découvrir des produits d'exception et de rencontrer les gens passionnés qui se cachent derrière chaque bouteille. Vous profiterez de moments mémorables tout en soutenant le savoir-faire local et l'industrie québécoise de la microdistillation. Profitez de ces visites pour découvrir les processus de fabrication, approfondir vos connaissances sur les techniques artisanales, déguster des créations uniques et repartir avec des souvenirs authentiques à partager avec votre entourage.

À propos

L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) regroupe la grande majorité des distilleries du Québec avec près de 60

membres. Sa mission est d'encourager le développement de l'industrie québécoise de la microdistillation, valoriser la

fabrication et le commerce de produits distillés à la propriété, et assurer la promotion de ces spiritueux au Québec, au

Canada et dans le monde.

