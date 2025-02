Encourageons nos spiritueux québécois : un gage de fierté, d'innovation et de dynamisme

GRANBY, QC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) invite les Québécoises et Québécois à choisir des spiritueux d'ici pour célébrer notre savoir-faire unique, notre créativité et notre passion pour l'excellence.

Les microdistilleries québécoises ne cessent d'innover et de surprendre par la qualité exceptionnelle de leurs produits. Grâce à des ingrédients distinctifs, des expertises locales et une approche durable, elles offrent une diversité de spiritueux qui n'a rien à envier aux grandes maisons internationales. Chaque bouteille est le reflet du terroir québécois et de l'audace de nos entrepreneurs locaux.

Le dynamisme de notre industrie est indéniable. En moins d'une décennie, les microdistilleries québécoises ont conquis les amateurs de spiritueux avec des produits originaux et raffinés, propulsant le Québec sur la scène internationale. Des gins aux plantes boréales, des whiskys vieillis avec soin, des rhums savoureux, des vodkas raffinées, sans oublier des liqueurs et eaux-de-vie distinctives, notre terroir offre une richesse de saveurs à découvrir et à célébrer.

Une occasion à saisir

Bien que l'application des nouveaux tarifs douaniers américains ait été suspendue pour 30 jours, les préoccupations soulevées restent bien réelles. Ce sursis ne doit pas être un prétexte pour retarder des actions essentielles à la pérennité de nos entreprises.

Par ailleurs, au-delà des tensions commerciales internationales, le moment est venu d'éliminer les barrières qui freinent la pleine croissance de notre industrie ici même, au Québec. Alors que nous partageons l'inquiétude générale face à la menace des tarifs américains de 25 %, nos propres producteurs doivent déjà composer avec une majoration et des taxations totalisant 75 % de la valeur des spiritueux vendus sur nos lieux de fabrication. Et pourtant, aucune réforme d'envergure n'est engagée.

Ainsi, sur une bouteille vendue 40 $, la distillerie ne conserve qu'à peine 10 $. Dix dollars pour absorber l'ensemble des coûts de production et d'exploitation… et tenter d'en tirer un revenu. D'autant plus qu'il est difficile de diversifier les sources de revenus car notre gouvernement interdit toujours la vente de spiritueux artisanaux dans les marchés publics, la vente directe aux restaurants et même la vente de cocktails sur place. Loin de nécessiter des négociations internationales, une modernisation de la réglementation québécoise favoriserait immédiatement l'achat local et la prospérité de nos microdistilleries.

Il est essentiel que le gouvernement transforme ses paroles en mesures concrètes, notamment à la lumière de la déclaration du premier ministre François Legault, dans le cadre de l'annonce du retrait des produits américains de la SAQ : « On fera tout en notre possible pour protéger notre économie et soutenir nos entreprises et nos travailleurs ». Faciliter la croissance et la compétitivité des microdistilleries québécoises, réparties à travers tout le Québec, serait un premier geste concret pour honorer cet engagement.

Nous appelons donc le gouvernement à profiter de cet élan de soutien envers nos produits d'ici pour revoir un cadre législatif et réglementaire dépassé et donner aux microdistilleries québécoises les mêmes outils que leurs homologues ailleurs au Canada et dans le monde. Une simple réforme pourrait transformer notre industrie, créer des emplois et générer des retombées économiques majeures pour nos régions et nos services publics.

À propos

L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) regroupe la grande majorité des distilleries du Québec avec plus de 50 membres. Sa mission est d'encourager le développement de l'industrie québécoise de la microdistillation, valoriser la fabrication et le commerce de produits distillés à la propriété, et assurer la promotion de ces spiritueux au Québec, au Canada et dans le monde.

SOURCE Union québécoise des microdistilleries (UQMD)

Vincent Lambert Secrétaire général, Union québécoise des microdistilleries (UQMD) [email protected]