L'UQMD salue l'annonce du gouvernement visant à permettre la vente directe de spiritueux québécois aux consommateurs

GRANBY, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) applaudit la déclaration du premier ministre François Legault annonçant l'intention de permettre la vente directe de spiritueux aux consommateurs. Cette mesure marque un tournant historique pour l'industrie des spiritueux québécois et constitue un pas décisif vers une modernisation tant attendue du cadre législatif.

Depuis plusieurs années, les microdistilleries du Québec sont propulsées par leur innovation, leur savoir-faire unique et leur résilience. Cette industrie dynamique contribue à l'économie locale, soutient les régions et fait rayonner l'expertise québécoise bien au-delà de nos frontières. Pourtant, nos microdistilleries font face à une concurrence accrue, notamment avec les spiritueux américains, qui bénéficient d'une taxation et de canaux de distribution plus flexibles dans leur pays d'origine. Cette asymétrie leur permet de se développer solidement sur leurs marchés locaux avant de venir concurrencer nos produits québécois, sur notre propre territoire. L'assouplissement des règles de vente au Québec représente une avancée nécessaire qui offrira enfin à nos distillateurs les mêmes outils pour prospérer et renforcer leur position face à cette concurrence inégale.

L'UQMD reconnaît le rôle clé de la SAQ dans la mise en marché des spiritueux québécois, mais estime qu'il est temps d'adopter un modèle plus moderne et flexible, en phase avec les réalités actuelles du commerce. Diversifier les points de vente en permettant aux microdistilleries de vendre directement à leurs clients constitue une évolution nécessaire qui favorisera leur développement, tout en répondant à la demande croissante des consommateurs pour des produits locaux.

Cette mesure ne vise aucunement à accroître la consommation d'alcool, mais plutôt à moderniser l'accès aux boissons alcooliques tout en favorisant une consommation plus responsable et éclairée. En offrant un accès direct aux produits des microdistilleries locales, cette réforme permettra à la population de mieux connaître et apprécier les spiritueux d'ici, favorisant ainsi une consommation axée sur la découverte, la diversité et la modération.

Nous encourageons le gouvernement à aller de l'avant rapidement avec cette réforme et à collaborer avec l'industrie afin d'assurer une transition efficace et bénéfique pour l'ensemble des acteurs du secteur. Il s'agit d'une occasion unique d'établir un modèle de distribution plus équitable et compétitif, aligné sur des modèles déjà adoptés dans plusieurs autres provinces canadiennes.

L'UQMD demeure engagée à travailler en concertation avec le gouvernement afin d'assurer que cette nouvelle politique maximise les retombées économiques pour les microdistilleries, les consommateurs et la société québécoise dans son ensemble. L'UQMD réitère ses plus sincères remerciements au premier ministre François Legault et à son gouvernement pour leur vision et leur engagement envers l'essor des entreprises du Québec.

À propos

L'Union québécoise des microdistilleries (UQMD) regroupe la grande majorité des distilleries du Québec avec plus de 50 membres. Sa mission est d'encourager le développement de l'industrie québécoise de la microdistillation, valoriser la fabrication et le commerce de produits distillés à la propriété, et assurer la promotion de ces spiritueux au Québec, au Canada et dans le monde.

SOURCE Union québécoise des microdistilleries (UQMD)

Contact : Vincent Lambert, Secrétaire général, Union québécoise des microdistilleries (UQMD), [email protected]