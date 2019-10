Fermeture de l'urgence Cloutier-du Rivage - Québec solidaire tente de forcer le gouvernement à faire marche arrière

QUÉBEC, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Alors que l'urgence du centre Cloutier-du Rivage de Trois-Rivières doit fermer ses portes demain, le député de Jean-Lesage et responsable pour Québec solidaire en matière de santé et de services sociaux, Sol Zanetti, a déposé une motion ce matin en chambre afin de demander au gouvernement de revenir sur sa décision et de préserver l'offre de soins de santé de proximité pour la population du secteur.

« Depuis des semaines, les gens de Cap-de-la-Madeleine sont inquiets, et avec raison. Malgré les craintes soulevées par de nombreux médecins, qui jugent que la fermeture de l'urgence Cloutier-du Rivage va entraîner une perte de services de proximité, le CIUSSS fait la sourde oreille et s'entête à vouloir la transformer en clinique multidisciplinaire. Pourtant, les médecins sont clairs : le CIUSSS fait fausse route avec ce projet. Aujourd'hui, il est minuit moins une. J'ai lancé un ultime cri du coeur au gouvernement en lui demandant de préserver les soins de santé essentiels et de renoncer à la fermeture de l'urgence. Malheureusement, les députés caquistes ont refusé de débattre de ma motion », a déploré M. Zanetti.

« À Trois-Rivières, l'urgence Cloutier-du Rivage est le seul sans rendez-vous ouvert à tous et à toutes. Que va-t-il arriver après demain, quand les gens auront besoin de consulter un médecin en urgence? Ils auront le choix de se rendre à l'hôpital régional de Trois-Rivières, qui est déjà bondé. Qu'on se le dise : cette restructuration va clairement favoriser le système privé subventionné au détriment de notre réseau public », a ajouté le député de Jean-Lesage.

M. Zanetti a également rencontré ce matin deux citoyens mobilisés pour sauver l'urgence Cloutier-du Rivage, qui sont également signataires d'une pétition parrainée par le député de Pontiac, André Fortin, et demandant au gouvernement de renoncer à la fermeture de l'urgence.

Voici le texte de la motion présentée par M. Zanetti au Salon bleu :

« Que l'Assemblée nationale prenne acte du projet de transformation de l'urgence du Centre Cloutier-du Rivage, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine de Trois-Rivières, en clinique multidisciplinaire, projet mené par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ);

Qu'elle dénonce que l'improvisation des autorités menace l'accès aux soins de santé de proximité pour les populations locales;

Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'intervenir pour s'assurer que les services actuels soient maintenus au Centre Cloutier-du Rivage. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

