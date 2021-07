Fermeture de l'urgence à l'Hôpital de Gatineau : Dominique Anglade demande à François Legault d'agir

QUÉBEC, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - C'est devant l'Hôpital de Gatineau que Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec et porte-parole responsable de la Charte des régions, accompagnée du député de Pontiac, monsieur André Fortin, et de la députée de Hull, madame Maryse Gaudreault, a interpellé François Legault, Christian Dubé et les élus caquistes de l'Outaouais concernant la fermeture de l'urgence de l'Hôpital de Gatineau.

Préoccupée par les impacts de cette fermeture sur les gens de la région, Mme Anglade a rappelé au gouvernement caquiste sa responsabilité d'assurer des soins et services de santé adéquats à la population, dans toutes les régions, incluant l'Outaouais. Elle leur a demandé d'agir pour rouvrir l'urgence le plus rapidement possible et a proposé trois pistes de solution pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise :

À court terme, le gouvernement caquiste devrait s'assurer de prêter du personnel au CISSSO, spécifiquement pour faire rouler l'urgence de Gatineau ;

À moyen terme, il faut pallier les enjeux de main-d'œuvre infirmière, qui se vivent encore plus difficilement en Outaouais compte tenu de la proximité avec l' Ontario . Pour ce faire, il faut bonifier les conditions de travail du personnel infirmier de la région, avec une prime « Outaouais ».

Finalement, la CAQ doit déployer les projets-ratios pour assurer d'avoir le personnel suffisant dans toutes les unités de soins. André Fortin a déposé un projet de loi à cet effet, projet de loi que la CAQ refuse encore à ce jour d'étudier.

« Depuis quelques semaines, les annonces de fermetures temporaires se multiplient dans les hôpitaux du Québec. Nous en sommes très inquiets, particulièrement quand la CAQ est rendue à fermer des urgences, qui sont souvent les seules portes d'entrée pour des familles et des aînés qui ont besoin de soins ! La situation que nous vivons à l'Hôpital de Gatineau est le résultat du manque de leadership de la CAQ en Outaouais. Si je suis venue ici aujourd'hui avec mes collègues, c'est pour dire à François Legault qu'il doit prendre ses responsabilités. Il doit prêter attention aux impacts de la fermeture de l'urgence sur les gens de la région et mettre en place rapidement des solutions pour permettre la réouverture. Cela fait des mois que le monde sur le terrain sonne l'alarme sur la pénurie de main-d'œuvre et ses conséquences sur les patients et sur le personnel. Qu'est-ce qu'il attend de plus pour agir ? »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions.

« Ce qui se passe à l'Hôpital de Gatineau depuis vendredi dernier est une situation impensable et inconcevable. C'est inacceptable que le CISSSO affirme ne pas pouvoir assurer la qualité des soins de façon sécuritaire à la plus grande urgence de la région. Où est donc le ministre de la Santé pour faire appliquer les mesures qui s'imposent ? Encore la semaine dernière, le CISSSO lançait un cri du cœur au gouvernement de la CAQ, qui a des solutions entre les mains. Christian Dubé a ignoré ces signaux d'alarme. Il y a urgence de leadership dans ce dossier. Il faut absolument éviter que cette situation ne se répète. Comme tous les partenaires et intervenants, nous avons suggéré plusieurs mesures au gouvernement caquiste pour améliorer la situation, puisqu'il s'agit de l'un des enjeux premiers en Outaouais. »

André Fortin, député de Pontiac.

