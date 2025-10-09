Fermeture de l'entrepôt des Ameublements Tanguay dans l'Est de Montréal : des centaines d'emploi en jeu

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Coup de théâtre dès l'ouverture des négociations : l'Entrepôt des Ameublements Tanguay (Groupe BMTC Inc.) a annoncé lundi matin qu'il fermera définitivement son entrepôt situé dans l'Est de Montréal. L'entreprise prévoit déplacer ses activités vers un nouveau site et a aussi fait savoir qu'elle entend confier l'ensemble des opérations à des sous-traitants.

Cette décision, prise unilatéralement, aura des conséquences majeures : 140 travailleuses et travailleurs représentés par la section locale 145 d'Unifor perdront leur emploi. Bien que leur contrat de travail actuel soit valide jusqu'en décembre 2025, l'employeur prévoit garder les travailleurs à l'emploi jusqu'à la fin décembre, soit la fin du contrat de travail et ensuite vider l'entrepôt avant la fin du bail prévu à la fin avril 2026.

Le comité syndical, choqué par cette annonce faite dès la première rencontre de négociation, a choisi de suspendre les discussions pour le reste de la semaine.

« C'est une gifle aux visages des travailleuses et travailleurs qui s'attendaient à négocier dans le respect. Il est très difficile de parler de solutions quand l'employeur arrive avec une décision déjà prise, sans dialogue et sans considération. On ne peut pas laisser passer ça », a déclaré Jean-Yves Filion, représentant national pour Unifor.

« Ce genre d'annonce, faite à froid en début de négociation, est une insulte à l'intelligence et à la dignité des travailleuses et travailleurs. C'est une démonstration claire de mépris, et Unifor prendra tous les moyens nécessaires pour défendre ses membres », a renchéri Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Le syndicat analyse actuellement les répercussions juridiques de cette annonce et demeurera aux côtés de ses membres pour défendre leurs droits et leur avenir.

