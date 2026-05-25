Fermeture d'un commerçant itinérant - Avis aux anciens clients d'Armoires PMM inc.

QUÉBEC, le 25 mai 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur avise les consommateurs ayant fait affaire avec l'entreprise Armoires PMM inc. qu'elles pourraient avoir droit à une indemnisation pour les réclamations qu'elles auraient à faire valoir à l'endroit de ce commerçant itinérant, qui a déclaré faillite en mars 2026.

L'entreprise spécialisée en vente et fabrication d'armoires de cuisine et de salle de bain était située au 1815, rue Provinciale, à Québec. Comme la Loi sur la protection du consommateur l'exige, elle était titulaire d'un permis de commerçant itinérant et avait fourni le cautionnement requis. Cette somme pourrait servir à indemniser les consommateurs qui auraient une réclamation à formuler contre elle.

Les consommateurs qui ont conclu un contrat de commerce itinérant avec Armoires PMM inc. et qui croient avoir un motif de réclamation à l'endroit de ce commerçant sont invités à consulter le site Web de l'Office, dans la section Indemnisation. Ils y trouveront les documents nécessaires pour présenter une demande d'indemnisation.

À propos du commerce itinérant

Selon la loi, un commerçant itinérant est un commerçant qui, ailleurs qu'à son établissement, tente de conclure ou conclut un contrat avec un consommateur. Tout commerçant qui fait du commerce itinérant au Québec doit être titulaire d'un permis délivré par l'Office de la protection du consommateur. Ce permis et le cautionnement qui l'accompagne assurent aux consommateurs une protection financière en cas de non-exécution du contrat, de faillite ou de fermeture de l'entreprise.

Le site Web de l'Office : un outil incontournable

Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation en visitant le site Web de l'Office. Le site comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique à consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.

Source : Direction des communications, de l'éducation et des partenariats

Pour renseignements (journalistes seulement) :

Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur