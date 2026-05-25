Fermeture d'un studio de santé - Avis aux anciens clients du centre 30 Minute Hit Villeray

QUÉBEC, le 25 mai 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur avise les personnes abonnées au centre d'entraînement 30 Minute Hit Villeray (9387-4121 Québec inc.) qu'elles pourraient avoir droit à un remboursement pour les services dont elles ont été ou seront privées à la suite de la faillite de cet établissement, en janvier 2026.

Le centre était situé au 7472, rue Saint-Hubert, à Montréal. Il était titulaire d'un permis de l'Office et avait fourni le cautionnement requis de 25 000 $. Cette somme, en vertu de la loi, pourrait servir à rembourser les clients ayant perdu l'accès aux services pour lesquels ils ont payé, à condition que la transaction ait eu lieu alors que le permis était valide.

Les personnes touchées par cette fermeture sont invitées à consulter le site Web de l'Office, dans la section Indemnisation. Elles y trouveront les renseignements et les documents nécessaires pour présenter une demande d'indemnisation.

Un permis et une protection financière pour les consommateurs

La Loi sur la protection du consommateur désigne comme des studios de santé les établissements qui fournissent des biens ou des services destinés à aider une personne à améliorer sa condition physique par le contrôle de son poids, un traitement, une diète ou de l'exercice. Le commerçant qui exploite un studio de santé, par exemple un centre d'entraînement, de musculation, de CrossFit, etc., ou une clinique de contrôle du poids, doit être titulaire d'un permis délivré par l'Office et fournir un cautionnement pour chacun de ses établissements. Ce cautionnement sert à garantir le respect de la loi et peut, entre autres, être utilisé pour dédommager les consommateurs en cas de fermeture de l'entreprise.

Le site Web de l'Office : un outil incontournable

Vous trouverez de l'information sur une foule de sujets de consommation dans le site Web de l'Office. Il comprend des conseils et des renseignements utiles pour les consommateurs et les commerçants qui font des affaires au Québec. Il s'agit aussi d'un outil pratique à consulter sur votre appareil mobile lorsque vous êtes en magasin.

Source : Relations médias - OPC

Pour renseignements (journalistes seulement) :

Charles Tanguay

418 643-1484, poste 2254

SOURCE Office de la protection du consommateur