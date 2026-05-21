Infractions à la LPC par un commerçant itinérant en chauffage - Alliance Global Protection déclarée coupable

QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur (OPC) annonce que l'entreprise Alliance Global Protection (9419-1467 Québec inc.) et son président, M. Alexandre Patoine-Nasfi, ont été déclarés coupables par le tribunal, le 11 septembre 2023 à Laval, le 9 novembre 2023 à Sorel, le 10 janvier 2024 et le 3 décembre 2025 à Sherbrooke, le 14 mai 2025 à Saint-Joseph-de-Beauce et le 23 janvier 2026 à Québec, d'infractions à la Loi sur la protection du consommateur. L'entreprise devra payer un total de 55 941 $ d'amendes et son président, 18 920 $.

L'Office leur reprochait d'avoir fait du commerce itinérant sans permis, d'avoir prétexté un motif pour solliciter la vente d'un bien, d'avoir fait des représentations fausses ou trompeuses et d'avoir faussement prétendu être associés à l'OPC, à la Régie du bâtiment du Québec ou à l'Association professionnelle des constructeurs d'habitation du Québec (APCHQ).

Le représentant de l'entreprise se présentait directement à la résidence des consommateurs ou obtenait un rendez-vous pour le faire, en vue d'inspecter leur thermopompe, en prétextant la fermeture ou la faillite de l'entreprise qui leur avait vendu l'appareil quelques années auparavant. Il affirmait être mandaté par l'installateur ou encore, par l'OPC et l'APCHQ. Il proposait un contrat d'entretien de 10 ans, dont le prix variait entre 2500 $ et 3000 $ environ, et parfois un « optimisateur d'énergie », qui faisait grimper la facture jusqu'à près de 9000 $ avec les frais de financement.

Les infractions ont été commises entre mars et novembre 2021, à Laval, Saint-Prosper, Sainte-Anne-de-Sorel, Ayer's Cliff, Québec et Lévis.

Au moment des infractions, l'adresse d'Alliance Global Protection était le 542, boulevard Charest Est, à Québec.

Commerçants itinérants : un important changement à la Loi

Depuis le 7 novembre 2024, il est interdit aux commerçants itinérants de conclure un contrat de vente ou de location concernant un appareil de chauffage ou de climatisation, comme une thermopompe, ou un service de décontamination ou d'isolation. Il leur est également interdit de conclure un contrat d'entretien pour ce type d'appareil, ainsi que tout contrat de financement ou de location à long terme.

Voir la page : Vendeur itinérant : quand faut-il se méfier?

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Charles Tanguay

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SOURCE Office de la protection du consommateur