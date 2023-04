Fermeture d'Olymel Vallée-Jonction - La CSN dénonce un lamentable échec

VALLÉE-JONCTION, QC, le 14 avril 2023 /CNW/ - L'entêtement entre Olymel et les producteurs de porcs du Québec cause la fermeture définitive de la plus grande usine d'abattage et de découpe de porc au Québec, située à Vallée-Jonction, entrainant la perte de plus de 1000 emplois.

« Il nous est terriblement difficile et pénible de contenir notre colère en ce jour sombre. Nous sommes plusieurs travailleuses et travailleurs qui cumulent des dizaines d'années d'ancienneté dans cette usine où les conditions de travail difficiles sont notre réalité quotidienne. Comme si ce n'était pas assez insultant et violent de nous faire traiter de la sorte, on nous demande de rester à l'emploi jusqu'à la fermeture définitive. La haute direction d'Olymel nous aura méprisés jusqu'à la fin », déclare Martin Maurice, président du Syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction-CSN.

« La Confédération des syndicats nationaux dénonce la décision d'Olymel de procéder à la fermeture de son usine de Vallée-Jonction. L'impact de cet échec lamentable est violent pour les familles et les communautés qui paieront le prix de ce gâchis : plus de 1000 emplois directs et autant d'emplois indirects seront touchés. Cette fermeture est directement liée à l'échec des négociations entre les éleveurs de porcs du Québec et Olymel pourtant soutenues par le conciliateur nommé par le gouvernement, Raymond Bachand, ancien ministre des Finances du Québec. Après avoir investi 150 millions $ d'argent public dans Olymel en mai 2021, le gouvernement de François Legault abandonne toute une région à la merci d'une entreprise qui multiplie les mauvaises décisions d'affaires », souligne Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« Olymel accumule les mauvaises décisions d'affaires pour établir son monopole au Québec au point où sa filiale porcine est actuellement déficitaire et fait également face à un entêtement obstiné des éleveurs de porcs qui ne veulent plus consentir de rabais sur chaque porc livré à leurs usines. Or, Vallée-Jonction est rentable, les relations de travail vont très bien et le bilan en matière de santé et sécurité du travail est excellent. Il s'agit donc d'une autre mauvaise décision et ce sont les travailleuses et les travailleurs qui écopent et les contribuables qui absorbent encore une fois la facture. Pour couronner le tout, le programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles aurait pu soutenir les producteurs et Olymel dans cette difficile situation où les deux parties ne voulaient pas absorber les pertes envisagées », ajoute Alexandre Laviolette, président de la Fédération du commerce-CSN.

« Durant la pandémie, les salarié-es des usines de transformation de viande étaient nos héros qui assuraient notre autonomie alimentaire au péril de leur vie. Aujourd'hui, ils sont licenciés sans aucune considération à cause d'un différend sur le partage des pertes liées au marché, alors qu'ils sont pleinement assurés pour les compenser. Ces emplois auraient pu être sauvés et c'est scandaleux de traiter ces salarié-es ainsi, dont environ 150 travailleuses et travailleurs migrants sont venus d'ailleurs s'installer ici, au Québec, pour palier à la pénurie de main-d'œuvre. Nous espérons vivement que l'Union des producteurs agricoles (UPA), le maire de Vallée-Jonction, les éleveurs de porcs de la Beauce et tous les autres acteurs touchés dénonceront cette fermeture dont Olymel est responsable, qui avait accusé les travailleuses et les travailleurs de tous les maux lors du conflit de travail à l'été 2021 », conclut Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN

Le Syndicat des travailleurs d'Olymel Vallée-Jonction-CSN représente environ 1000 membres. Il est affilié à la Fédération du commerce-CSN, qui compte 30 000 membres regroupés au sein de 360 syndicats œuvrant dans les domaines du commerce de gros et de détail, de l'agroalimentaire, de la finance et du tourisme. Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, fondé en 1918, regroupe les syndicats CSN sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la région de Chaudière-Appalaches. Il représente quelque 240 syndicats et près de 45 000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération du commerce (FC-CSN)

Renseignements: Martin Petit, Service des communications de la CSN, Téléphone : 514 894-1326, [email protected]