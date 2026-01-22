Fermeture d'Amazon : un an plus tard, la loi de la jungle s'installe au Québec

MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Il y a un an aujourd'hui, la multinationale Amazon annonçait sans préavis la fermeture de ses sept entrepôts au Québec, entraînant la perte de plus de 4500 emplois. Même si la compagnie se défend devant les tribunaux d'avoir voulu mettre brutalement fin à la campagne de syndicalisation en cours, la décision de fermer ses centres de distribution faisait suite à la syndicalisation d'un premier entrepôt au Canada et à la perspective imminente de se voir imposer une convention collective par un arbitre du travail. Un droit prévu au Code du travail que les employé-es syndiqués s'apprêtaient à exercer.

Mais un an plus tard, Amazon est loin d'avoir cessé ses opérations au Québec : il est toujours possible d'acheter en ligne et de se faire livrer la marchandise à domicile par les nombreux sous-traitants d'Amazon. Or, ce modèle de sous-traitance à outrance a entraîné plusieurs problèmes connexes, notamment une surprécarisation des conditions de travail pour des centaines de faux travailleurs autonomes, constate la CSN.

« Pour maintenir ses opérations sans avoir à respecter les mêmes obligations que n'importe quel employeur au Québec, Amazon embauche des sous-traitants et impose à ces derniers de faire à leur tour affaires à des sous-traitants », constate la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

« Ce modèle d'affaires a largement contribué à la précarisation des conditions de travail de ses employé-es, à savoir des centaines de faux travailleurs autonomes qui sont payés, à des prix dérisoires, en fonction du nombre de colis livrés. Le salaire minimum n'est pas respecté, ces gens n'ont pas droit aux avantages sociaux habituellement consentis et personne n'assume leur protection en cas d'accident du travail. C'est carrément le retour de l'économie informelle au Québec ! », se désole la dirigeante syndicale, qui n'est pas surprise par la hausse fulgurante du nombre de plaintes à l'endroit de la multinationale constatée en 2025 par l'Office de la protection du consommateur.

Le procès d'Amazon se poursuit

Après quatre journées d'audience consacrées au témoignage du président d'Amazon Canada Fulfillment Services, Jasmin Begagic, le procès de la multinationale intenté par la CSN se poursuivra à compter du 17 mars prochain devant le Tribunal administratif du travail (TAT). La juge qui préside les audiences, Irène Zaïkoff, sera notamment appelée à décider si elle accueille la demande d'ordonnance de non-publication demandée par les avocats d'Amazon, qui désire interdire toute publication notamment au sujet des plans opérationnels de la multinationale déposés en preuve par la CSN.

Pour la CSN, la décision d'Amazon de fermer ses entrepôts au Québec constitue un « vaste subterfuge » visant à se soustraire de ses obligations prévues à la loi et à éradiquer toute présence syndicale au sein de l'entreprise, soutient la centrale syndicale dans sa plainte déposée le 20 février dernier. « La multinationale ne cesse pas ses activités de vente en ligne sur le territoire. Elle choisit de réorganiser ses activités dans le but d'éluder ses obligations d'employeur en vertu du Code du travail », précise la requête déposée en vertu des articles 12, 13, 14 et 53 du Code.

« Illégale à plusieurs égards », la décision d'Amazon doit être infirmée par le tribunal, demande la CSN au nom de nombreux plaignants.

Puisque « les agissements d'Amazon s'attaquent à l'ordre juridique québécois [et] parce que cet employeur n'hésite pas à licencier des milliers de personnes afin de donner l'exemple », la CSN demande au tribunal d'ordonner la reprise des activités aux sept entrepôts visés par la plainte. Elle réclame également que chaque employé-e reçoive plus d'un an de salaire en guise d'indemnité, en plus de dommages moraux et exemplaires.

La plainte fait valoir que la décision de fermer ses entrepôts québécois est en contradiction directe avec le plan d'affaires mis de l'avant par la multinationale au cours des dernières années. Les quatre derniers centres de livraison au Québec, dont l'entrepôt syndiqué DXT4 à Laval, n'ont été établis que depuis trois ans, rappelle la CSN, à l'image des investissements massifs de la compagnie dans la stratégie du « dernier mile ».

À propos

Le 19 avril dernier, la CSN déposait une requête auprès du TAT pour représenter les 230 salarié-es de l'entrepôt DXT4 d'Amazon, rue Ernest-Cormier à Laval. Au cours des semaines précédentes, un grand nombre de salarié-es avaient rallié leur syndicat. Le 10 mai, le TAT accréditait officiellement le syndicat, reconnaissant qu'une majorité d'employé-es y avaient adhéré.

La négociation en vue d'établir une première convention collective a débuté en juillet. Le 22 janvier dernier, Amazon annonçait son intention de fermer ses sept entrepôts au Québec et de céder l'ensemble de ses opérations à la sous-traitance.

Rappelons qu'Amazon a été condamnée par le TAT, en juillet 2024, pour ingérence et entraves antisyndicales à l'entrepôt YUL2 à Lachine.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) regroupe 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

