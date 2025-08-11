Fermeture complète du pont de l'Île-aux-Tourtes durant la fin de semaine du 15 au 18 août

MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que le pont de l'Île-aux-Tourtes sera complètement fermé à la circulation durant la fin de semaine du 15 au 18 août. Cette entrave est requise pour installer des poutres de support sur la structure.

Du vendredi 15 août, à 23 h 59, au lundi 18 août, à 5 h

Pont de l’Île-aux-Tourtes – Fermeture complète du 15 au 18 août 2025. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermeture complète de l'autoroute 40 en direction ouest entre la sortie n o 41 - Ste-Anne-de-Bellevue /boul. des Anciens-Combattants/autoroute 20 en direction ouest/Île Perrot et l'entrée en provenance de l'avenue Saint-Charles . En direction ouest, l'accès au chemin Senneville sera maintenu pour la circulation locale.

entre la sortie n 41 - et l'entrée en provenance de l'avenue . Fermeture complète de l'autoroute 40 en direction est entre la sortie n o 35 - Vaudreuil-sur-le-Lac / Vaudreuil-Dorion /Av. St-Charles et l'entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants. La bretelle menant de l'autoroute 40 en direction est vers le pont de l'Île-aux-Tourtes sera fermée dans l'échangeur avec l'autoroute 30. Les usagers sont invités à privilégier les autoroutes 20 et 30.

entre la sortie n 35 - et l'entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants.

À la fin de cette fermeture complète, quatre voies seront à nouveau disponibles sur le pont, soit deux dans chaque direction. La circulation demeurera interdite aux véhicules lourds dans la voie de droite dans chaque direction. Les véhicules en surcharge sont interdits en tout temps sur la structure.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Durant cette fermeture, la population est invitée à utiliser le transport collectif et à profiter des mesures d'atténuation en place. Le péage sera suspendu dans les deux directions sur l'autoroute 30 afin d'offrir une option supplémentaire. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Ces travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour leur sécurité et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook - Transports Québec

X - Transports Québec

Instagram - Transports Québec

LinkedIn - Transports Québec

Facebook - Pont de l'Île-aux-Tourtes

X - Pont de l'Île-aux-Tourtes

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724