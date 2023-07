Fermeture complète de la route 170 à Rivière-Éternité

SAGUENAY, QC, le 1er juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'un glissement de terrain survenu à la suite d'un fort orage ce samedi le 1er juillet, en après-midi, a forcé la fermeture complète de la route 170, au km 83 à Rivière-Éternité.

Des équipes du Ministère ont été dépêchées sur place pour évaluer les dommages subis à la route et réaliser les travaux requis afin de procéder à une réouverture sécuritaire le plus rapidement possible. Le Ministère travaille également en collaboration avec la Municipalité de Rivière-Éternité et les partenaires sur le terrain afin de sécuriser le secteur.

La population sera tenue informée de l'évolution de la situation. Cette dernière est d'ailleurs invitée à éviter le secteur.

Le Ministère remercie la population de sa collaboration et de sa compréhension et rappelle qu'il est important de ne pas franchir les limites d'une route ou d'une structure fermée pour des raisons de sécurité.

Les usagers peuvent s'informer sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724