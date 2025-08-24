Fermeture complète de l'autoroute 40 en direction ouest entre Berthierville et Lanoraie

QUÉBEC, le 24 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la fermeture de l'autoroute 40 en direction ouest, entre la route 158, à Berthierville, et le chemin de Joliette, à Lanoraie, pour une durée indéterminée.

Cette fermeture, qui est en cours depuis le 23 août en début de soirée, survient en raison de l'affaissement d'un ponceau situé entre le rang de la Rivière-Bayonne Sud et le chemin de Joliette, à Lanoraie. La circulation est déviée sur la route 138.

Pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le Ministère recommande de privilégier l'autoroute 20, car des épisodes de congestion sont à prévoir sur le chemin de détour.

Nous invitons les usagers à se référer au Québec 511 où les mises à jour par rapport à cette fermeture seront publiées.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724