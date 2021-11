FÉRIQUE s'associe à Massi Mahiou dans le cadre d'une campagne visant à accélérer l'autonomie financière des étudiants et des professionnels en génie du Québec

Les étudiants en génie ont économisé et investi près de 50 % de plus en 2020 qu'en 2019 selon une étude réalisée auprès des clients de Services d'investissement FÉRIQUE

MONTRÉAL, le 10 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Gestion FÉRIQUE, gestionnaire canadien de fonds communs de placement, ainsi que Services d'investissement FÉRIQUE, courtier en épargne collective et cabinet de planification financière, tous deux à but non lucratif, lancent une campagne éducative visant à accélérer l'autonomie financière des étudiants et des professionnels en génie du Québec. Pour cette nouvelle campagne, FÉRIQUE s'est associée à Massi Mahiou, artiste et lui-même étudiant en génie aérospatial. Établie à Montréal, Gestion FÉRIQUE propose des fonds communs de placement à une clientèle exclusive, composée d'ingénieurs, d'étudiants en génie et des membres de leur famille, par le biais de son placeur principal, Services d'investissement FÉRIQUE.

« Selon une analyse réalisée par Services d'investissement FÉRIQUE, nos clients étudiant en génie ont économisé et investi près de 50 % de plus en 2020 qu'en 2019. Ils sont aussi 22 % de plus à avoir ouvert un compte chez nous. Ce constat est encourageant et nous motive à accentuer nos efforts de sensibilisation et d'éducation auprès de ces jeunes adultes. Par le biais de cette campagne, nous visons à accroître et à renforcer leurs connaissances en matière de placements et de finances personnelles afin de contribuer à leur autonomie financière, » explique Michael Bendahan, chef de la distribution et développement des affaires, Services d'investissement FÉRIQUE.

Une campagne avec pour mission d'accroître la littératie financière des jeunes en génie

La campagne comprend quatre capsules portant sur des thèmes, comme la planification budgétaire, les stratégies d'investissement, le premier emploi et l'importance d'adopter des habitudes d'épargne dès le départ ainsi que l'investissement responsable. Réalisées par Gestion FÉRIQUE, celles-ci sont diffusées sur les réseaux sociaux et sur le site Web de FÉRIQUE. Pour voir les capsules, cliquez ici.

Dans le cadre de cette nouvelle campagne, Services d'investissement FÉRIQUE présentera aussi un Facebook Live le 10 novembre prochain à 19 h. Animé par Massi Mahiou, qui sera pour l'occasion accompagné d'un planificateur financier et représentant en épargne collective de Services d'investissement FÉRIQUE, l'évènement permettra aux futurs ingénieurs et jeunes professionnels en génie de poser des questions en lien avec leurs finances personnelles.

« Ma grande soif de connaissances m'a mené à poursuivre des études en ingénierie aérospatiale. Les sciences me permettent de mieux comprendre le monde qui m'entoure alors que l'art me permet de le changer. C'est vraiment le meilleur des deux mondes! Je suis heureux de participer à cette initiative imaginée par FÉRIQUE et d'y apporter ma contribution et ma créativité dans le but de renforcer la littératie financière des étudiants en génie comme moi. C'est quand on est jeune qu'on doit planifier l'avenir! », s'exclame Massi Mahiou.

Gestion FÉRIQUE remet également plusieurs bourses afin de soutenir les futurs professionnels en génie, notamment le Prix universitaire du Mérite qui vise à reconnaître l'excellence académique ainsi que l'engagement social et communautaire et les bourses Diversité Gestion FÉRIQUE, destinées à des professionnels formés à l'étranger qui ont accédé à la profession d'ingénieur au Québec dans la dernière année. Celles-ci sont remises lors d'une cérémonie orchestrée par la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Gestion FÉRIQUE décerne également des bourses à des étudiants en génie de différentes universités en reconnaissance de leurs dossiers académiques exceptionnels.

Pour appuyer l'avancement du génie au Québec et encourager les saines pratiques d'épargne, Gestion FÉRIQUE déposera 50 $ dans le compte des étudiants en génie qui auront ouvert un compte avec Services d'investissement FÉRIQUE. L'organisation remettra également 50 $ à l'une des fondations en génie suivantes, au choix de l'étudiant : la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec, le Fonds de développement de l'ÉTS, la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, la Fondation de l'Université de Sherbrooke, la Fondation de l'Université Laval, la Fondation de l'Université du Québec à Rimouski, la Fondation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et la Fondation de l'Université du Québec en Outaouais.

« Nous sommes un véritable accélérateur d'autonomie financière dédié aux 120 000 professionnels en génie du Québec, exclusivement. En tant qu'organismes à but non lucratif (OBNL), notre modèle d'affaires nous distingue. Ce statut particulier nous permet de réinvestir nos bénéfices au profit de nos clients par le biais de services additionnels et de frais de gestion qui sont parmi les plus bas de l'industrie au Canada, selon Fundata Canada Inc. Ce statut porte également Gestion FÉRIQUE à prioriser l'investissement responsable dans ses stratégies d'investissement. Gestion FÉRIQUE croit que les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) doivent être intégrés dans ses décisions de placement et s'engage à en faire toujours davantage dans ces domaines de pointe, » indique Hugo Thibault, vice-président, Marketing, Gestion FÉRIQUE.

À propos de Gestion FÉRIQUE et de Services d'investissement FÉRIQUE

Fondée en 1999, Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire canadien de fonds communs de placement. La société offre 18 fonds, dont cinq portefeuilles représentant différentes catégories d'actifs nécessaires à une saine diversification. La gestion des Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui sont mandatées par Gestion FÉRIQUE selon leur spécialité respective. Les Fonds FÉRIQUE totalisent plus de 3 milliards de dollars. Ceux-ci comptaient plus de 22 800 participants au 31 décembre 2020. Services d'investissement FÉRIQUE, placeur principal des Fonds FÉRIQUE, est un courtier en épargne collective et cabinet de planification financière qui a été créé en 2006 pour assurer le service aux investisseurs. Avec leur siège social à Montréal, Gestion FÉRIQUE et Services d'investissement FÉRIQUE sont des organismes à but non lucratif - un modèle d'affaires rare dans le domaine des placements et de la gestion de patrimoine - dont l'objectif est d'offrir des solutions de placement arrimées aux besoins de leur clientèle exclusive, composée d'ingénieurs, de diplômés en génie et des membres de leur famille. Pour consulter la note légale.

SOURCE Gestion FÉRIQUE

Renseignements: Pour plus d'informations : Nancy German, Primacom, [email protected], 514 924-4445; Source : Lynn Dumont, Gestion FÉRIQUE, [email protected], 514-946-3198

Liens connexes

www.ferique.com