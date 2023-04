MONTRÉAL, le 26 avril 2023 /CNW/ - L'équipe du Festival MURAL, présenté par Fizz, est fière de dévoiler aujourd'hui les artistes musicaux en tête d'affiche de la programmation musicale de la 11e édition du Festival, qui aura lieu du 8 au 18 juin prochain à Montréal !

Les Block Parties MURAL, qui ont fait la légende du Festival dans le fameux stationnement situé sur le boulevard Saint-Laurent, doivent déménager ! L'ancien site sera transformé par la construction du Musée de l'Holocauste de Montréal à partir de l'été 2023.

La nouvelle scène, située à l'angle des rues de Gaspé et Bernard (5705 de Gaspé) à Montréal, en plein cœur du Mile End, accueille tous les événements musicaux payants du festival cette année. La prévente des billets débute ce mercredi 26 avril à midi, avec des rabais à ne pas manquer sur les Passes Festival 2023 et les Passes pour chaque weekend. La vente générale des billets quotidiens pour chacun des Block Parties débutera vendredi le 28 avril 2023 à midi, sur le site et la billetterie du Festival MURAL (muralfestival.com).

Les 4 Block Parties principaux du Festival MURAL 2023, sur la Scène Mile End présentée par YouTube, mettent en vedette:

Le vendredi 9 juin :

Koffee, une musicienne, auteure-compositrice-interprète de reggae jamaïcaine, également rappeuse, deejay et guitariste. En 2020, Koffee remporte le Grammy Award du meilleur album de reggae lors de la cérémonie des Grammy Awards. Elle devient la plus jeune personne et la seule femme à être récompensée dans cette catégorie. L'artiste offre un show endiablé, accompagnée de ses musiciens et danseurs et précédée par plusieurs talents locaux.





, une musicienne, auteure-compositrice-interprète de reggae jamaïcaine, également rappeuse, deejay et guitariste. En 2020, Koffee remporte le Grammy Award du meilleur album de reggae lors de la cérémonie des Grammy Awards. Elle devient la plus jeune personne et la seule femme à être récompensée dans cette catégorie. L'artiste offre un show endiablé, accompagnée de ses musiciens et danseurs et précédée par plusieurs talents locaux. Le samedi 10 juin :

Le fameux Block Party du collectif Moonshine, avec Maureen, Nonso Amadi, Djibril Cissé, Pierre Kwenders (DJ Set), San Farafina et plusieurs autres. Un classique du Festival MURAL, devenu légendaire grâce à l'ambiance envoûtante de l'afrobeat et de l'afrohouse uniques à la signature Moonshine.





, avec et plusieurs autres. Un classique du Festival MURAL, devenu légendaire grâce à l'ambiance envoûtante de l'afrobeat et de l'afrohouse uniques à la signature Moonshine. Le vendredi 16 juin:

Ferg, le « Trap Lord » de Harlem débarque à Montréal pour nous montrer tout ce qu'il connaît de l'art du Block Party. Accompagné par plusieurs talents locaux, son show promet d'être un happening à ne pas manquer !





, le « Trap Lord » de Harlem débarque à Montréal pour nous montrer tout ce qu'il connaît de l'art du Block Party. Accompagné par plusieurs talents locaux, son show promet d'être un happening à ne pas manquer ! Le samedi 17 juin:

Dinos, rappeur d'origine camerounaise qui a grandi à La Courneuve, est une figure incontournable du Hip-Hop français. Il présentera ses atmosphères cinématographiques et ses textes puissants au public montréalais, précédé de performances des vétérans montréalais High Klassified, Rymz et NoKliché.

Le superbe site de la Scène Mile End aménagé pour le plaisir des festivaliers a une histoire bien spéciale, ayant accueilli de nombreux événements dans le passé, dont les fameuses soirées « Aire Commune ». Le Festival MURAL vous y accueille cet été, dans une zone spacieuse et habillée d'art urbain spectaculaire, pour des shows uniques aux sons endiablés du Hip-Hop, de la musique électronique et de l'ambiance légendaire des Block Parties MURAL.

« La tradition des Block Parties MURAL, tant appréciés par notre public, se poursuivra malgré tous les défis. Nous sommes enchantés d'explorer un nouveau site incroyable cette année, en plein cœur du Mile End. Avec des artistes musicaux aussi extraordinaires, on vous promet une fête inoubliable », souligne Pierre-Alain Benoît, directeur général du festival MURAL.

Voyez le vidéo de dévoilement des noms des artistes : https://youtu.be/LZQfDncnh9E

Malgré le changement de site pour les Block Parties principaux, le Festival MURAL 2023 continue d'animer le cœur historique du boulevard Saint-Laurent, piéton entre la rue Sherbrooke et l'avenue du Mont-Royal pendant 11 jours. De nombreux événements et performances musicales et artistiques gratuits s'y dérouleront tous les jours. Restez à l'affût pour ces prochaines annonces !

Faits saillants de la programmation en arts visuels de MURAL 2023

Fidèle à son habitude, le Festival MURAL accueille en 2023 plusieurs artistes internationaux de renommée mondiale : l'iconique duo brésilien OSGEMEOS produira une grande fresque murale sur le boulevard Saint-Laurent au centre-ville. L'artiste français Saype produira une œuvre éphémère gigantesque sur l'herbe d'un grand parc de la ville. Cleon Peterson (USA), Lauren YS (USA), Tima (Maroc) créeront aussi des murales d'envergure. L'artiste Bordalo II (Portugal) fera une œuvre sculpturale présentée par Fizz. L'artiste espagnol Isaac Cordal introduira ses installations miniatures partout sur le boulevard Saint-Laurent. Quant à Egle Zvirblyte , l'artiste lituanienne qui a créé l'identité visuelle de MURAL 2023, elle créera une murale et plusieurs installations artistiques sur le site du Festival.

Les artistes canadiens ne sont pas en reste, au contraire. Les Montréalais de Projet TYXNA réinventeront la fameuse murale « Mémé la Main, alias Granny » produite lors de la 1ère édition du Festival en 2013. Kezna Dalz (MTL), dans le cadre d'un projet présenté par H&M, Alex Bacon (TOR) et Shalak Attack (TOR) produiront également des murales d'envergure. Le célèbre artiste de rue montréalais Roadsworth produira plusieurs œuvres illusionnistes sur la rue et les trottoirs du boulevard Saint-Laurent. Le Torontois birdO créera une immense œuvre gonflable qui sera installée sur le site des concerts musicaux du Festival. Finalement, l'artiste JUNKO produira une impressionnante sculpture métallique présentée en collaboration avec BIXI.

Le Festival MURAL 2023, présenté par Fizz, est produit grâce à LNDMRK et la Société de développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL), partenaires fondateurs de l'événement.

Les partenaires majeurs du Festival sont YouTube, Air Canada, Samsung, la SAQ, Canadian Tire, H&M, BIXI, Juste pour Rire, Prosecco DOC et Mugler. Les partenaires officiels sont, notamment, Bombay Sapphire, Chic-Choc, Stand Up par L'Oréal Paris, Best Buy, Publicité Sauvage et Panasonic.

MURAL profite également du soutien financier du Gouvernement du Québec, du Gouvernement du Canada, de la Ville de Montréal, de Tourisme Montréal, du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des Arts de Montréal et de l'Institut Français.

Dossier de presse Mural 2023

À PROPOS DE MURAL

MURAL est un organisme à but non lucratif œuvrant principalement à Montréal et dont la mission est de démocratiser l'art urbain. Producteur du festival d'art public MURAL à Montréal, chaque année en juin, l'organisme présente des œuvres d'art mural, des spectacles musicaux, des installations et œuvres numériques et technologiques ainsi que des expositions, sur et autour du boulevard Saint-Laurent. L'organisme produit également des œuvres d'art public et des événements spéciaux à l'année, à Montréal et dans diverses régions du Québec. MURAL s'illustre comme acteur clé de la promotion de l'art urbain sous toutes ses formes, et a été récipiendaire des plusieurs prix depuis le lancement du festival en 2013, comme le Grand Prix du tourisme Montréal (2014, 2016, 2019), le Prix Idea (2021), le Grand prix du design (2022), ou encore le Sponsorship Marketing Award (2022).

