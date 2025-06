Du 5 au 15 juin, le Festival MURAL 2025 arrive : De retour sur le boulevard Saint-Laurent et gratuit !

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - Du 5 au 15 juin prochains, le boulevard Saint-Laurent redeviendra le théâtre à ciel ouvert de la 13e édition du Festival MURAL, présenté par KOHO en collaboration avec Lexus Canada.

Sur l'artère qui l'a vu naître, le festival revient à son essence : une programmation gratuite, accessible et festive, en plein cœur de la ville. Murales, concerts musicaux, installations artistiques, expositions, performances sur rue, activités familiales vous attendent pendant 11 jours!

« On revient à ce qui nous allume depuis le début : la rue, la musique, le monde. Cette édition, on l'offre franchement, simplement, et toujours gratuitement. Parce que l'art et la fête appartiennent à tout le monde », souligne Pierre-Alain Benoît, directeur général du Festival MURAL.

Murales et art visuel grand format

Au moment où on se parle, une première œuvre murale est en création juste avant le début du festival. Il s'agit d'une création de LaCharbonne, de Montréal, sur la façade du 4251 rue St-Denis. Le projet est présenté par Stanley 1913, marque globale de style de vie.

La programmation des murales de l'édition 2025 met de l'avant une impressionnante cohorte d'artistes internationaux et locaux qui transformeront les murs du boulevard en œuvres puissantes et évocatrices. Parmi les muralistes invités : Belin (Espagne), Hera (Allemagne), HOXXOH (États-Unis), Zéh Palito (Brésil), Satr (Chine/Royaume-Uni), Sebastián Ayala (Costa Rica), TEO(France) ainsi que des artistes d'ici et du reste du Canada: Francorama, Katie Green, Zek & Margotella, Whatisadam, Kezna Dalz et plusieurs autres

Cette diversité reflète la volonté de MURAL de faire rayonner des voix artistiques issues de plusieurs générations, cultures et communautés.

L'Art Vivant - Lexus

L'artiste visuel d'Ottawa Dom Laporte, et le producteur musical High Klassified de Laval se croiseront dans une création bien spéciale: la transformation visuelle d'une voiture Lexus dans un environnement unique sur le boulevard Saint-Laurent durant le festival, accompagnée d'un après-midi de musique en direct le 14 juin, un "Surround sound Set" propulsé par les voitures elles-mêmes.

Le Villages des Gonflables

Familles, jeunes et moins jeunes sont conviés à découvrir l'univers du Villages des gonflables, présenté par EBOX pour admirer les créations format géant de 6 artistes montréalais et participer à des ateliers artistiques et créations collectives gratuitement.

Exposition signature "10 ans de MURAL, un voyage immersif"

Du 10 au 15 juin , au WIP sur le boulevard Saint-Laurent ;

, au sur le boulevard ; Rétrospective des 10 ans de MURAL sur son site original de la "Main' couronné par une expérience Réalité Virtuelle unique qui fera littéralement voyager les visiteurs dans l'univers du Quartier général qui a vu naître et fait la légende du Festival.

Block parties sur la Scène Saint-Laurent

Le cœur musical du festival battra sur la Scène Saint-Laurent, installée directement sur le boulevard, au nord de Sherbrooke. Tous les spectacles y seront entièrement gratuits. La programmation comprendra notamment MOONSHINE, qui fera danser les foules au rythme de l'afrobeat et de l'afrohouse, ainsi que FLÉAU DICAPRIO, qui lancera officiellement son album, accompagné en première partie par RACCOON. Le BLOCK PARTY CARIBÉEN, présenté en collaboration avec Konpa on the beach, célèbrera la culture des Caraïbes dans une ambiance survoltée.

Le collectif UNIKORN offrira une expérience multisensorielle inspirée de la culture queer et des club kids, tandis que FRIKITON proposera une soirée latine explosive mélangeant reggaeton, cumbia et baile funk. Le public pourra également assister à une performance signée MONTREALITY, porte-voix du hip-hop émergent, ainsi qu'à la soirée BONNE FAMILLE, véritable célébration festive du collectif.

Enfin, SECRET WALLS clôturera la série avec son célèbre tournoi de peinture en direct, alliant art visuel et musique dans une ambiance à la fois compétitive et fraternelle.

10 et 11 juin , 17h à 23h, Scène Saint-Laurent ;

, 17h à 23h, Scène ; Monk-e, Sbuone, Hemma Lagadec , Octavio Ruëst vont s'affronter jusqu'à ce que le public désigne le vainqueur de la ceinture du Champion!

Pour couronner cette programmation ludique, le festival accueille en grande première les installations de Castorama 2025 : une série de castors gonflables géants, imaginés par des artistes issus de cinq provinces canadiennes, pour souligner les 50 ans du castor comme emblème officiel du Canada. Présentées avec le soutien du gouvernement du Canada, ces sculptures monumentales et poétiques feront leurs débuts à MURAL avant de prendre la route vers la Colline du Parlement à Ottawa, où elles seront exposées dans le cadre des célébrations de la Fête du Canada.

« MURAL, c'est bien plus qu'un événement artistique : c'est un espace vivant de rencontres, d'expressions et de dialogues. Chaque œuvre, chaque performance, chaque moment partagé dans la rue contribue à redéfinir notre rapport à la ville, à la culture et à l'autre. Cette 13e édition, en revenant à l'essence même du festival -- l'art pour tous, dans la rue, gratuitement -- réaffirme notre conviction que la création doit être un moteur de rassemblement et de joie collective », conclut M. Nicolas Munn Rico, cofondateur et directeur créatif.

Pour la programmation complète, visitez muralfestival.com.

Remerciements et partenaires

Le Festival MURAL 2025 est produit grâce à LNDMRK et à la Société de développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL), partenaires fondateurs de l'événement. Nous remercions nos partenaires de nous accorder leur confiance dans la réalisation de leurs projets créatifs : KOHO, Lexus, Madrí (Molson), Stanley 1913, Essential Costa Rica, Héma-Québec, EBOX, Canadian Tire, Le Groupe Maurice, Gin Seventh Heaven, Pattison, BIXI.

MURAL bénéficie également du soutien financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada, de la Ville de Montréal, de Tourisme Montréal, du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal.

À PROPOS DE MURAL

MURAL est un organisme à but non lucratif œuvrant principalement à Montréal et dont la mission est de démocratiser l'art urbain. Producteur du festival d'art public MURAL à Montréal, chaque année en juin, l'organisme présente des œuvres d'art mural, des spectacles musicaux, des installations et œuvres numériques et technologiques ainsi que des expositions, sur et autour du boulevard Saint-Laurent. L'organisme produit également des œuvres d'art public et des événements spéciaux à l'année, à Montréal et dans diverses régions du Québec. MURAL s'illustre comme acteur clé de la promotion de l'art urbain sous toutes ses formes, et a été récipiendaire des plusieurs prix depuis le lancement du festival en 2013, comme le Grand Prix du tourisme Montréal (2014, 2016, 2019), le Prix Idea (2021), le Grand prix du design (2022), ou encore le Sponsorship Marketing Award (2022).

