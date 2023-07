FER-PAL ANNONCE DEUX NOUVELLES NOMINATIONS CLÉS POUR SES ACTIVITÉS AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS

L'installateur de la technologie ALTRA pour les conduites d'eau potable est axé sur la croissance en Amérique du Nord

MONTRÉAL, le 17 juill. 2023 /CNW/ - FER-PAL Construction Ltd. (« FER-PAL ») annonce les nominations de Lou Magurno à titre de vice-président, opérations, FER-PAL Canada, et de Blaine Preston à titre de vice-président, opérations, FER-PAL USA.

« Ces nominations sont bien méritées : ces deux leaders ont grandement contribué à la croissance de FER-PAL en Amérique du Nord et sont prêts à propulser l'entreprise vers la prochaine étape et à augmenter la part de marché d'ALTRA en Amérique du Nord », a déclaré Jean-François Bolduc, président d'ALTRA | SANEXEN.

Lou Magurno élargira son rôle au sein de FER-PAL en devenant responsable de toutes les activités opérationnelles au Canada. Il sera notamment chargé de poursuivre la croissance de l'entreprise, d'intégrer toutes les divisions d'un océan à l'autre et d'améliorer la rentabilité. Lou s'est joint à FER-PAL en 2006, et depuis, il a joué un rôle important dans le développement de l'équipe de gestion de projets, l'établissement de la division américaine et la croissance continue de l'entreprise.

Blaine Preston, qui travaille au sein de l'entreprise depuis 1998, concentrera désormais ses efforts sur les États-Unis. Blaine a une connaissance approfondie du marché américain des conduites d'eau potable par chemisage de tuyaux polymérisés sur place (CIPP) et est un véritable expert de l'industrie. Compte tenu de l'importance et du potentiel de ce marché pour la technologie de l'eau ALTRA 10X, il consacrera son temps au succès de FER-PAL USA, où il sera responsable des opérations et de la croissance sur l'ensemble du marché.

Blaine et Lou ont créé FER-PAL USA en 2007 et ils ont été la force motrice du succès de cette division. Leurs efforts combinés permettront à ALTRA | SANEXEN de continuer à accroître sa présence en Amérique du Nord en tant que solution la plus résiliente pour le renouvellement des conduites d'eau potable.

« Je tiens à remercier Lou et Blaine pour leur soutien continu et je leur souhaite le même succès pour l'avenir qu'ils ont connu dans le passé », a ajouté Shaun McKaigue, président de FER-PAL. « Leur dévouement, leurs connaissances et leur solide éthique de travail garantiront leur succès ».

Fondée en 1986 et basée à Toronto (ON), FER-PAL se spécialise dans les projets de réhabilitation de conduites d'eau potable avec des technologies sans tranchée pour les municipalités du Canada et des États-Unis. L'entreprise est un joueur important dans le déploiement de la technologie de renouvellement des conduites d'eau d'ALTRA et entretient une relation de longue date avec ALTRA | SANEXEN, toutes deux étant des filiales de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »).

À propos de FER-PAL

Fondée en 1986, FER-PAL Construction Ltd. offre des solutions complètes de réhabilitation et de remplacement de conduites d'eau potable. FER-PAL se spécialise dans les projets utilisant les technologies sans tranchée de tous types et de toutes tailles pour les municipalités du Canada et des États-Unis. FER-PAL possède une vaste expérience dans une variété de technologies sans tranchée pour les conduites d'eau potables. L'entreprise est un installateur autorisé de la technologie de renouvellement des conduites d'eau potable ALTRA pour la réhabilitation structurale sans tranchée, ainsi que de sa technologie d'élimination de plomb, et offre des services de chemisage au mortier de ciment, d'autres revêtements non structuraux par pulvérisation en place, de chemisage par glissement et d'éclatement de conduites. FER-PAL a des bureaux en Ontario, au Michigan et en Illinois. Pour plus d'informations, visitez le site https://ferpalinfrastructure.com/.

À propos d'ALTRA | SANEXEN

ALTRA | SANEXEN, membre de la famille LOGISTEC, est un fournisseur de premier plan de solutions environnementales depuis plus de 38 ans. Grâce à ses principaux champs d'expertises, les services environnementaux spécialisés et les solutions pour l'eau - ALTRA | SANEXEN continue de proposer des solutions créatives et personnalisées à ses clients et partenaires industriels, municipaux et gouvernementaux. Les ingénieurs et scientifiques en environnement d'ALTRA | SANEXEN, de concert avec leurs équipes internes de recherche et de développement, continuent d'explorer et de mettre en œuvre de nouvelles technologies pour répondre aux problèmes environnementaux en constante évolution auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Pour plus d'information, visitez www.altragroup.com/fr.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 60 ports et dans 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. De plus, la Société œuvre dans le secteur environnemental, offrant à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de solution contre les PFAS, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides. Pour de plus amples informations, visitez www.logistec.com.

