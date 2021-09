CANDIAC, QC, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Fenplast portes et fenêtres annonce avoir acquis le 1er septembre les actifs résiduels du Groupe Atis. Le Groupe Atis était sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Ces actifs permettront notamment à Fenplast d'accroitre sa capacité de production. La quasi-totalité des employés touchés conserveront leurs postes.

Parmi les actifs en question, on retrouve les ex-usines de Laflamme Portes et fenêtres situées à St-Apollinaire. Ces usines, en place depuis plusieurs années, produisent portes et fenêtres destinés au marché résidentiel. Quelques 200 personnes s'affairent à y fabriquer des produits de qualité.

Aussi, on retrouve l'usine de produits de fenestration d'aluminium Altek portes et fenêtres située à Saint-Joseph de Beauce, avec sa soixantaine de travailleurs d'usine et approximativement autant sur les chantiers. Les produits de fenestration en aluminium d'Altek ont la faveur dans les marchés commerciaux et de multilogements.

M. Jean Marchand, président de Fenplast est naturellement emballé par la transaction : « Je suis enthousiasmé par cette acquisition, l'addition de capacité de production entrainée par l'ajout d'usines avec des travailleurs d'une telle expérience permettra à Fenplast de pouvoir mieux répondre à la demande grandissante. »

Notez qu'avec cette acquisition, Fenplast entend orienter la production de ces usines vers les marchés de la nouvelle construction, et ce autant pour les marchés résidentiels que les multilogements. Ce nouveau regroupement portera le nom d'Altek portes et fenêtres.

De plus, l'entreprise Extrusions S.P. localisée à Terrebonne, ainsi que sa douzaine d'employés, fait partie de l'entente. Elle poursuivra sa mission de fabrication d'extrusions de PVC sur mesure pour différents acteurs du secteur de la fenestration.

À propos de Fenplast

Fondée en 1989, Fenplast est un chef de file dans la fabrication de portes et fenêtres au Québec. Située à Candiac, l'entreprise manufacturière repose sur un important réseau de distribution de plus de 80 détaillants spécialisés indépendants ou sous sa propriété. L'intégration complète des processus de fabrication est ce qui distingue Fenplast de la compétition.

La compagnie ne cesse de croître d'année en année et emploie maintenant plus de 1 000 personnes dédiées à la création de produits remarquables tant au niveau de la qualité que de l'efficacité énergétique. Visitez le www.fenplast.com.

