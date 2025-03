CANDIAC, QC, le 29 mars 2025 /CNW/ - Fenplast est honorée de renouveler son soutien en tant que coprésentateur officiel du Défi ski Leucan 2025, marquant le 20e anniversaire de cet événement phare au profit des enfants atteints de cancer et leurs familles. Fenplast réaffirme son engagement envers une cause profondément ancrée dans ses valeurs d'entreprise.

Cette année encore, Fenplast a démontré un appui remarquable en mobilisant des équipes de skieurs à Bromont et Stoneham, deux des six montagnes participantes à travers la province. Grâce à l'implication exemplaire de ses employés et partenaires, l'entreprise a réussi à amasser un montant significatif de 55 056 $, contribuant directement au soutien des familles confrontées au cancer pédiatrique.

« Chez Fenplast, être coprésentateur du Défi ski Leucan est un honneur qui nous tient particulièrement à cœur », souligne monsieur Jean Marchand, président de Fenplast. « Depuis 2014, notre collaboration avec Leucan reflète notre volonté constante de faire une différence positive au sein de la communauté. Je remercie chaleureusement tous les participants, donateurs et bénévoles dont la générosité et l'engagement font toute la différence dans la vie des enfants et familles accompagnés par Leucan. »

Fenplast demeure engagée à poursuivre ce partenariat précieux avec Leucan, témoignant ainsi de l'importance accordée à la solidarité et à l'entraide au sein de l'entreprise.

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 45 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses sept bureaux, Leucan est présente à travers la province.

À propos de Fenplast

Fondée en 1989, Fenplast est un chef de file dans la fabrication de portes et fenêtres au Québec. Située à Candiac, l'entreprise manufacturière repose sur un important réseau de distribution de plus de 80 détaillants spécialisés. L'intégration complète des processus de fabrication est ce qui distingue Fenplast de la compétition. Les produits Fenplast, fièrement fabriqués au Québec, sont recommandés par Protégez-vous, témoignant ainsi de leur qualité et fiabilité ainsi que la satisfaction des consommateurs. Visitez le www.fenplast.com.

