CANDIAC, QC, le 10 juin 2024 /CNW/ - Fenplast, manufacturier important de portes et fenêtres au Québec, est heureux d'annoncer aujourd'hui l'acquisition, par le biais de sa filiale Lajeunesse portes et fenêtres, de l'entreprise Les portes ARD à Lachute, chef de file depuis plus de 40 ans en fabrication de portes.

L'acquisition de Les Portes ARD permettra à Lajeunesse Portes et Fenêtres, non seulement d'enrichir sa gamme de produits, mais aussi d'intégrer un réseau de clients précieux qui viendra compléter son marché existant. Bien que les deux dirigeants actuels quittent l'entreprise, la structure administrative et l'ensemble du personnel resteront en place afin de maintenir la continuité des opérations et de relever les nouveaux défis en s'appuyant sur leur expertise.

« Nous sommes fiers d'accueillir Les Portes ARD au sein du groupe Fenplast. Cette acquisition est une étape importante dans notre stratégie de croissance, car elle nous permet de compléter l'offre de Lajeunesse tout en intégrant une équipe talentueuse et dévouée. » a déclaré Jean Marchand, Président de Fenplast. « Nous avons hâte de collaborer avec eux pour continuer à fournir des produits de qualité supérieure à nos clients. »

Cette acquisition stratégique consolide la position de Fenplast en tant que leader de l'industrie de la fenestration au Québec. Elle permet également d'enrichir les activités existantes de Fenplast et d'offrir à ses clients une gamme encore plus diversifiée de produits de qualité supérieure. Fenplast continue ainsi d'innover et de s'adapter aux besoins croissants de sa clientèle.

À propos de Fenplast

Fondée en 1989, Fenplast est un chef de file dans la fabrication de portes et fenêtres au Québec. Située à Candiac, l'entreprise manufacturière repose sur un important réseau de distribution de plus de 80 détaillants spécialisés indépendants ou sous sa propriété. L'intégration complète des processus de fabrication est ce qui distingue Fenplast de la compétition.

La compagnie ne cesse de croître d'année en année et emploie maintenant plus de 1 000 personnes dédiées à la création de produits remarquables tant au niveau de la qualité que de l'efficacité énergétique. Visitez le www.fenplast.com.

À propos de Portes ARD

Fondée à Lachute en 1982, Les Portes A.R.D. a débuté comme fabricant de portes intérieures avant de se lancer dans la fabrication de portes d'acier en 1984. En 2003, l'entreprise a inauguré une nouvelle usine de 57 000 pieds carrés dans le parc industriel de Lachute, employant plus de quarante personnes pour produire une gamme complète de portes. Visitez le www.portesard.com

