CANDIAC, QC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Fenplast, manufacturier important de portes et fenêtres au Québec, est heureux d'annoncer aujourd'hui l'acquisition, par le biais de sa filiale Altek portes et fenêtres, de l'entreprise Ramp-Art chef de file depuis près de 30 ans en fabrication de rampes d'aluminium et de verre sur mesure.

Cette acquisition stratégique permet à Fenplast d'étendre ses activités au-delà de ses champs d'activités habituels de fenestration, tout en saisissant une opportunité de diversification prometteuse. En effet, Ramp-Art possède une clientèle bien établie hors du Québec, offrant ainsi des avantages significatifs pour tout le groupe Fenplast en termes d'expansion de marché.

Par ailleurs, Fenplast annonce également aujourd'hui l'acquisition complète de Solarcom, une entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de produits de fenestration en aluminium sur mesure. Fenplast avait acquis une participation minoritaire dans Solarcom le printemps dernier.

Dans les deux cas, les structures administratives et l'ensemble du personnel demeureront en place afin de poursuivre les opérations et supporter la croissance de l'entreprise.

Grâce à ces acquisitions stratégiques, Fenplast consolide sa position en tant que leader de l'industrie de la fenestration au Québec. Ces nouvelles entités renforceront les activités existantes de Fenplast et permettront à l'entreprise de fournir une gamme encore plus large de produits de qualité supérieure à ses clients.

M. Jean Marchand, président de Fenplast, a commenté : « Ces acquisitions témoignent de notre engagement continu à offrir des solutions de construction de premier plan à nos clients du secteur de l'habitation. Avec l'ajout de Ramp-Art, nous élargissons notre offre de produits et consolidons notre position dans le domaine de la construction, en exploitant de nouvelles opportunités de marché au-delà de nos activités traditionnelles. De plus, l'acquisition complète de Solarcom renforce notre expertise dans la fabrication de produits de fenestration en aluminium sur mesure. Nous sommes impatients de collaborer avec les équipes talentueuses de Ramp-Art et de Solarcom pour continuer à offrir des produits et des services d'excellence à nos clients. »

À propos de Fenplast

Fondée en 1989, Fenplast est un chef de file dans la fabrication de portes et fenêtres au Québec. Située à Candiac, l'entreprise manufacturière repose sur un important réseau de distribution de plus de 80 détaillants spécialisés indépendants ou sous sa propriété. L'intégration complète des processus de fabrication est ce qui distingue Fenplast de la compétition.

La compagnie ne cesse de croître d'année en année et emploie maintenant plus de 1 000 personnes dédiées à la création de produits remarquables tant au niveau de la qualité que de l'efficacité énergétique. Visitez le www.fenplast.com.

À propos de Ramp-Art

Créée en 1997 à Lévis, l'entreprise conçoit, fabrique et installe des garde-corps haut de gamme sur mesure en aluminium et en verre, pour des bâtiments des secteurs institutionnels, commerciaux et résidentiels à plusieurs unités. Ses projets s'étendent partout au Québec et en Ontario. L'entreprise compte aujourd'hui une soixantaine d'employés. Visitez le www.ramp-art.ca

À propos de Solarcom

Entreprise fondée en 2007 à Beauceville, Solarcom est un manufacturier québécois spécialisé dans la fabrication de produits de fenestration en aluminium fait sur mesure, dédiés aux marchés résidentiels et commerciaux. Elle est dotée d'une équipe de près de 40 employés hautement qualifiés et expérimentés. Visitez le www.solarcom.ca

SOURCE Fenplast

Renseignements: Sylvain Arbour, Directeur marketing, (514) 990-0012, poste 2401, [email protected]