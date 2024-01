FEMMES ET FILLES DE SCIENCE REVIENT EN 2024 ET FAIT LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS!

PRÉSENTÉ PAR AMAZON WEB SERVICES, EN COLLABORATION AVEC LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'UQAM

MONTRÉAL, le 9 janv. 2024 /CNW/ -

Gros titres

En-tête du communiqué de presse pour l'événement Femmes et filles de science 2024 (Groupe CNW/Centre des sciences de Montréal) 4 volets de l'événement Femmes et filles de science 2024 (Groupe CNW/Centre des sciences de Montréal)

Rendez-vous pour la 7 ème édition de Femmes et filles de sciences au Centre des sciences de Montréal, le samedi 10 février 2024!

au Centre des sciences de Montréal, Venez découvrir les sciences et la technologie à travers quatre volets de visite ainsi que les 24 spécialistes exposants : L'Oréal, Ubisoft, AWS et Les Pieds en haut pour en citer quelques-uns!

ainsi que les : L'Oréal, Ubisoft, AWS et Les Pieds en haut pour en citer quelques-uns! Conférences sur les « blob » par Audrey Dussutour (Directrice de recherche au Centre national de recherche scientifique) et sur le Tardigrade par Chloé Savard alias Tardibabe sur les réseaux sociaux (microbiologiste).

par (Directrice de recherche au Centre national de recherche scientifique) et sur le par alias sur les réseaux sociaux (microbiologiste). Billet au prix régulier exposition + 8$ de surcharge par personne (prix pour une conférence). Infos et réservations.

au prix régulier exposition + 8$ de surcharge par personne (prix pour une conférence). Les fonds récoltés lors de cette journée seront au profit de la Fondation du Centre des sciences de Montréal!

L'événement du Centre des sciences de Montréal : Femmes et filles de science, qu'est-ce que c'est?

Cet événement organisé dans le cadre de la journée de l'ONU éponyme vise à stimuler l'intérêt pour les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles. L'édition de 2023 a fait les choses en grand, et ce, grâce à une nouvelle collaboration avec Amazon Web Services (AWS), ce qui a contribué à attirer 3 600 personnes! L'événement revient pour sa 7e édition au Centre des sciences de Montréal le samedi 10 février 2024 avec une programmation toujours plus incroyable! Même si l'événement se déroule sous la bannière d'une journée dédiée aux femmes et aux filles, il est ouvert à tous et à toutes. Au programme, quatre volets de visite sont possibles :

Des conférences : Devant un auditoire dans le cinéma IMAX® TELUS du Centre des sciences, notre première invitée Audrey Dussutour , Directrice de recherche au CNRS (Centre national de recherche scientifique) et spécialiste de l'étude du comportement des animaux et en particulier des fourmis et des blobs, nous en apprendra davantage sur cet organisme unicellulaire fascinant qu'est le blob. Deux conférences, une en français et une en anglais, seront proposées par cette invitée pendant la journée. Notre seconde invitée n'est autre que Chloé Savard (alias Tardibabe sur les réseaux sociaux) qui, en tant que microbiologiste, nous parlera du tardigrade. Elle nous parlera également de son parcours fascinant de la musique à la microscopie. Vikie Pedneault (alias Biolovik sur les réseaux sociaux), experte en biologie marine et humoriste, sera l'animatrice de ces trois conférences, mais aussi du panel d'intervenantes. Celui-ci réunissant Jessica Gattas , directrice, opérations de centres de données, d'Amazon Web Services (en français), Nicole Foster , directrice mondiale de l'IA/ML et des relations gouvernementales chez Amazon Web Services Canada (en anglais) ainsi que Mégane Déziel (français et anglais), biologiste et lauréate de la bourse Leadership 2023, niveau doctorat, du Fonds pour les femmes en science de l'UQAM. Elles échangeront sur leur parcours en tant que femmes évoluant en science et en technologie .

Des ateliers : Venez vibrer au gré des expérimentations et défis proposés par Les Neurones atomiques, Faucon-Éduc et le Centre de démonstration en sciences physiques. Que ce soit la dissection d'une boulette de régurgitation, l'apprentissage des circuits électriques ou la fabrication d'un instrument à cordes devant être accordé, tous les jeunes y trouveront leur compte!

Un espace découverte : Retrouvez AWS afin de construire votre propre lampe à lave pour explorer les principes de densité et observer les réactions chimiques qu'elles engendrent. Venez également découvrir comment faire votre slime et explorer les états de la matière et les propriétés des fluides non newtoniens. Amateur de musique, vous pourrez apprendre à fabriquer votre propre harmonica et plonger dans la science fascinante du son et des vibrations. Tout au long de cette journée, que ce soit à travers des activités de codage, de réalité virtuelle ou encore de biologie, venez à la rencontre de la vingtaine d'exposants qui feront vivre une foule d'expériences mémorables aux jeunes scientifiques de demain et leur faire découvrir leur profession! Parmi les organismes présents : l'Agence spatiale canadienne, Ubisoft, Le Neuro, et la SAT et bien d'autres.

Des démos dans les expositions : La Faculté des sciences de l'UQAM vient enrichir les expositions du Centre des sciences avec des démonstrations scientifiques qui en mettront plein la vue.

Les éducatrices et éducateurs du Centre des sciences offriront une animation inédite dans l'exposition Explore portant sur leur expérience avec l'élevage de blobs!

offriront une animation inédite dans l'exposition portant sur leur expérience avec l'élevage de blobs! En plus, lors de votre visite : Venez admirer l'exposition éphémère Chercheuses en BD produite par le Festival BD de Montréal, le Consulat général de France à Québec et le FRQNT (Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies).

Ainsi, lors de cette journée, il y en aura pour tous les goûts : art numérique, biologie, chimie, programmation, cosmétique, aérospatiale, jeux vidéo. Plus d'informations

Des partenaires engagés et acteurs de demain!

Amazon Web Services revient pour la seconde année en tant que présentateur en titre de la journée. Cette collaboration s'inscrit parfaitement dans la mission d'AWS InCommunities, qui est d'investir dans des programmes innovants ayant des impacts durables dans les communautés là où elle est présente. La Faculté des sciences de l'UQAM est de retour à titre de partenaire collaborateur de l'événement pour la 5e année. Elle réitère ainsi son engagement à promouvoir une représentation équitable des femmes dans les domaines des sciences et technologies, affirmant son rôle de premier plan dans la formation de la relève scientifique.

Afin de favoriser l'accessibilité à l'événement, les partenaires de la journée et la Fondation du Centre des sciences de Montréal offriront des billets à des organismes œuvrant auprès de filles de 10 à 17 ans issues de milieux défavorisés. C'est donc 90 jeunes filles qui se verront offrir un accès à cette journée exceptionnelle. Par ailleurs, tous les revenus générés seront remis à la Fondation du Centre des sciences pour soutenir sa mission. Cliquez ici pour apporter votre contribution.

« Cette 7e édition de Femmes et filles de science est la plus ambitieuse à ce jour et je suis certaine que notre riche programmation fera rêver nos jeunes visiteurs d'une carrière en science! Une incroyable journée sous le signe de la découverte, rendue possible grâce à de fortes et pertinentes collaborations. »

-Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal

« Le Centre des sciences de Montréal fait un travail exceptionnel pour rendre la science accessible et captivante pour la jeunesse. AWS est fière de soutenir, pour la deuxième année consécutive, l'événement phare Femmes et filles en sciences, contribuant ainsi à éveiller la curiosité de la prochaine génération de femmes de tête dans ce domaine d'avenir. »

-Réjean Bourgault, directeur national pour AWS Canada

« La Faculté des sciences de l'UQAM est fière de soutenir l'événement pour une cinquième année. C'est un engagement concret qui s'ajoute aux nombreuses mesures de notre université pour encourager l'accès des femmes aux carrières scientifiques, telles que nos bourses pour les femmes en science. »

-Isabelle Marcotte, vice-doyenne à la recherche à la Faculté des sciences de l'UQAM

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont Amazon Web Services, Énergir, The Beat 92.5, TELUS et La Presse.

SOURCE Centre des sciences de Montréal

Renseignements: Contact presse Société du Vieux-Port : Steven Poitevin, Responsable, Relations publiques, [email protected], 514-838-4593