MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - L'entreprise montréalaise Femmes de marque, un cabinet-conseil en communication stratégique se dédiant tout particulièrement à l'amplification du leadership féminin et à la promotion de l'équité des genres, entame la quatrième année et la septième saison de son populaire balado The Brand is Female. Ce dernier met de l'avant les femmes entrepreneures et cadres par le biais d'entrevues hebdomadaires. Fort de ses quatre années de succès sur les ondes, Femmes de marque, et son pendant anglophone The Brand is Female, élargit aujourd'hui sa plateforme avec le lancement d'une série de conférences et d'ateliers, soutenant ainsi une communauté dynamique de femmes leaders qui partagent leurs histoires, leurs points de vue et leurs ressources, contribuant à leur croissance mutuelle.

Présentée par TD Femmes en entreprise, la nouvelle saison du balado The Brand is Female poursuit sa mission d'amplifier les voix des femmes entrepreneures et leaders influentes et accomplies de divers milieux. Eva Hartling, cadre en Marketing devenue entrepreneure et animatrice du balado, y explore le parcours de réussite de femmes remarquables qui ont un impact sur le monde des affaires. Parmi les femmes inspirantes présentées cette saison se trouvent Christelle Philippon, fondatrice, Boulangerie Paillard; Sara Panton, cofondatrice de Vitruvi ; Elise Loehnen, auteure du best-seller On our Best Behavior et animatrice du balado Pulling the Thread; Vivian Risi, présidente et courtière attitrée de Royal LePage Your Community Realty; Allie Webb, fondatrice de Drybar; Lara Murphy, cofondatrice de Ryan Murphy Construction et Lexi Miles Corrin, fondatrice de WAXON Laser + Waxbar.

Eva Hartling, fondatrice de Femmes de marque, partage ses sentiments sur la prochaine saison: « Je suis honorée de m'entretenir, semaine après semaine, avec ces femmes entrepreneures qui ont fait d'impressionnantes avancées dans leur domaine. Il est incroyable de voir que le balado rejoint et inspire tant de femmes au fil des ans, et mon objectif est de continuer à partager les voix des femmes avec l'espoir de rendre l'entreprenariat et autres projets en affaires plus accessibles pour nous toutes ».

Afin de poursuivre sa mission et ses services, l'entreprise lance les Conversations Femmes de marque, une série de conférences mensuelles présentées par TD Femmes en entreprise, qui auront lieu à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Parmi les prochaines invitées se trouvent Marilyne Gagné, fondatrice et présidente de Dermapure (Montréal), ainsi que Karen Danudjaja, cofondatrice de Blume (Vancouver).

« Femmes de marque amplifie avec succès les profils de fondatrices depuis plusieurs années déjà, et nous sommes ravis de prolonger notre soutien à The Brand is Female en créant une plateforme encore plus interactive », a souligné Krystal Van Westerop, directrice nationale de TD Femmes en entreprise. « La série Conversations Femmes de marque répond au besoin de communauté des femmes entrepreneures en créant un espace d'échange d'informations utiles et de connexions avec d'autres leaders ayant des objectifs communs. Il s'agit de leur donner l'espace nécessaire pour obtenir des outils pratiques, établir des liens importants et avoir accès aux conseils qui peuvent contribuer au succès de leur entreprise; un engagement partagé par TD Femmes en entreprise », ajoute-t-elle.

Les Conversations Femmes de marque

La série de conférences comprend des tables rondes ainsi que des activités de réseautage afin d'offrir aux fondatrices et à leurs communautés des conseils, des ressources et des connexions indispensables de la part de leaders accomplies. Pour soutenir ces discussions, Femmes de marque lancera aussi une communauté en ligne appelée La conversation, permettant aux membres de se connecter virtuellement et de participer à des sessions spécialisées sur des sujets spécifiques tels que le marketing, les ressources humaines, le financement, la croissance et le mentorat.

Pour marquer le lancement de la série, Femmes de marque a organisé le sommet The Brand is Female à Toronto le 29 septembre dernier. L'événement a réuni un panel de fondatrices et de leaders accomplies : Anie Rouleau, fondatrice et PDG de The Unscented Company; Emily O'Brien, fondatrice et directrice de la création de Comeback Snacks ; Jane Riddell, présidente de Goodlife Fitness et Melody Adhami, cofondatrice de FH Health & Pollin.

De plus, Femmes de marque introduit cet automne des ateliers de marketing explicitement conçus pour aider les femmes entrepreneurs à maximiser le potentiel de leur entreprise et à se positionner pour la croissance dans un marché compétitif. L'objectif est de donner les conseils et les outils nécessaires aux femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent développer leur entreprise sans avoir à supporter les coûts faramineux souvent liés à des activités de marketing et communication.

Alors que Femmes de marque élargit sa plateforme pour y inclure des conférences et des ateliers, cette nouvelle saison ambitieuse marque une progression excitante pour l'entreprise. « Nous sommes ravies de grandir avec notre communauté, en faisant la promotion d'un avenir où les femmes œuvrant dans l'entrepreneuriat et le leadership peuvent atteindre de nouveaux sommets », a ajouté Eva Hartling.

À propos de Femme de marque

Femmes de marque est un cabinet-conseil en communication stratégique dirigé par des femmes qui accompagne les organisations et leaders innovants, se dédiant tout particulièrement à l'amplification du leadership féminin et à la promotion de l'équité des genres. Nous créons un impact par le biais de communications stratégiques, de leadership d'opinion pour les cadres et les dirigeant-es, et de programmes en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI). Nous excellons dans les relations publiques, le contenu personnalisé et les campagnes visant à créer une visibilité ciblée pour nos clients. Nous soutenons également les femmes dans le monde des affaires par le biais de nos programmes de leadership, d'ateliers, d'événements et d'une communauté de réseautage exclusive pour les femmes cadres et entrepreneures. Visitez le site thebrandisfemale.com pour plus d'informations.

Écouter notre balado

Animé par notre fondatrice Eva Hartling, le balado The Brand is Female présente le parcours de femmes entrepreneures, leaders et agentes de changement qui repoussent les limites dans leurs secteurs respectifs. Chaque semaine, nos invitées partagent leur parcours professionnel et leurs expériences de vie afin d'inspirer d'autres femmes sur la voie de la croissance et de la réussite professionnelle.

Écoutez notre balado sur Apple Podcasts et Spotify.

