De nouvelles recherches mettent en lumière des lacunes importantes dans les soins de santé, les accommodements en milieu de travail et la disponibilité de produits adaptés

MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Femmes de marque (The Brand is Female), en partenariat avec IDC Dermo, a publié un rapport innovant, Redéfinir la crise de la quarantaine : Vers une meilleure prise en charge des femmes en périménopause et ménopause au Canada. Ce rapport, basé sur une enquête nationale exhaustive auprès de plus de 1 000 femmes âgées de 40 ans et plus, met en lumière l'impact considérable de la périménopause et de la ménopause sur les femmes canadiennes, tant dans leur vie professionnelle que personnelle.

(Groupe CNW/IMMANENCE, INTÉGRALE DERMO CORRECTION INC.)

Les résultats révèlent une absence frappante de ressources et de soutien : notamment,

96% des répondantes estimant qu'il y a un manque de recherche médicale sur la périménopause et la ménopause. Des changements cognitifs ont été signalés par 83% des femmes, les trois quarts ont été confrontées à l'anxiété, et près de la moitié (46 %) ont souffert de dépression en raison de la périménopause ou de la ménopause, soulignant ainsi le besoin urgent de solutions plus complètes en matière de santé mentale, de soins de santé et d'accommodements en milieu de travail. De plus, 79 % des femmes estiment qu'il n'y a pas suffisamment de produits de consommation spécifiquement conçus pour répondre à leurs besoins.

« Nos recherches mettent en lumière un fossé critique dans le soutien aux femmes traversant ces étapes de vie », déclare Eva Hartling, Fondatrice de Femmes de marque. « Bien que 5 millions de femmes canadiennes de plus de 40 ans actives en milieu de travail soient en périménopause ou ménopause, ces phases de vie sont encore largement ignorées. Les lacunes sont claires et elles affectent négativement la qualité de vie des femmes. »

« Notre mission chez IDC Dermo a toujours été de soutenir les femmes à chaque étape de leur vie, et ce rapport reflète cet engagement », déclare Nancy Labonté, Spécialiste produits et responsable du comité d'innovation chez IDC Dermo. « Le manque de compréhension et de soutien pour les femmes pendant la périménopause et la ménopause a des répercussions considérables, touchant non seulement leur santé, mais aussi leur famille, leur lieu de travail et la société dans son ensemble. Le moment est venu de susciter une discussion significative sur le sujet et, en tant qu'entreprise, de continuer à créer des produits et des solutions qui permettent réellement aux femmes de traverser cette période charnière avec confiance, force et vitalité. »

Un appel à l'action pour tous les secteurs

Ce rapport souligne la responsabilité partagée des employeurs, des prestataires de soins de santé et des marques de consommation pour répondre aux besoins uniques des femmes pendant la périménopause et la ménopause. Ces derniers doivent prendre des mesures significatives en sensibilisant, en offrant des politiques de travail flexibles et en fournissant des soins spécialisés. Il existe aussi une opportunité incroyable pour les marques de biens de consommation de répondre aux besoins évolutifs des femmes. Ces dernières ont exprimé une demande claire pour des produits qui répondent aux défis uniques de la périménopause et de la ménopause.

Femmes de marque et IDC Dermo invitent ces secteurs à adopter les recommandations et à prendre des mesures concrètes pour créer des environnements plus inclusifs. Pour plus d'informations et pour accéder au rapport complet, visitez : idcdermo.com.

À propos de Femmes de marque

Nous sommes une agence de conseil stratégique travaillant avec des leaders innovants pour mettre en lumière, encourager et accélérer un leadership équitable et inclusif. Femmes de marque transforme la culture d'entreprise en favorisant l'inclusion et l'équité, permettant ainsi aux femmes et aux autres leaders sous-représentés d'accéder à de nouvelles opportunités. Nos services couvrent les communications, le leadership d'opinion, le conseil en diversité, équité et inclusion, ainsi que la création de contenu pour soutenir les initiatives axées sur la mission et l'impact. Pour en savoir plus, rendez-vous sur thebrandisfemale.com/fr.

À propos d'IDC

IDC Dermo est pionnier dans le développement de soins de la peau dermocosmétiques, dédiés à soutenir les femmes à chaque étape de leur vie avec des solutions avancées, fondées sur la recherche scientifique. Au cœur de la mission d'IDC se trouve le protocole breveté de transformation de la peau ReGen16 , fruit de plus de 25 ans d'expertise scientifique. Les produits d'IDC Dermo sont conçus pour répondre aux besoins évolutifs de la peau des femmes, en particulier lors de changements de vie significatifs comme la périménopause et la ménopause. Engagé dans l'intégrité scientifique et l'utilisation d'ingrédients actifs de haute performance, IDC continue à permettre aux femmes de se sentir confiantes dans leur peau, offrant des solutions qui vont au-delà de la beauté pour améliorer leur bien-être général. Pour en savoir plus, visitez idcdermo.com.

