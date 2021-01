Félix Bélanger, de la région de Québec, effectue un stage prestigieux à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Originaire de l'arrondissement de Beauport, Félix Bélanger fait partie de la cohorte 2020-2021 du programme de stages de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant. Ce stage unique permet annuellement à cinq personnes de plonger au cœur de la vie parlementaire à l'Assemblée nationale, en plus d'obtenir une bourse de 24 000 $.

Commencé en septembre 2020, le stage de Félix consiste à :



appuyer un député du gouvernement et un député de l'opposition avec qui il est jumelé;

participer à des missions exploratoires virtuelles, à analyser différents systèmes parlementaires et à rencontrer des acteurs de la vie politique;

rédiger un essai sur un sujet lié à la démocratie.

Voici son témoignage : « Les différents enjeux politiques et administratifs auxquels j'ai été confronté lorsque j'étais enseignant m'ont amené à m'intéresser davantage aux processus décisionnels en amont dans les ministères et à l'Assemblée nationale. Le stage de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant me permet de plonger au cœur de la machine, de rencontrer ministres et députés et de mesurer l'influence de chacune et chacun sur nos vies quotidiennes. C'est une occasion d'apprentissage unique qui me servira dans mes futures implications citoyennes et

ma vie professionnelle. »



Félix partage cette expérience exceptionnelle avec quatre stagiaires : Anne Leblanc de Saint-Eustache, Olivier Montreuil de Trois-Rivières, Sandrine Jouis de Sept-Îles et Charles Morissette

de Montréal.



L'appel de candidatures se poursuit



Les étudiantes, les étudiants et les jeunes diplômés qui se démarquent par la qualité de leur dossier scolaire, leur intérêt envers les institutions démocratiques et leur engagement communautaire ont jusqu'au 15 février 2021 pour soumettre leur candidature au programme de stages de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant.



L'information sur le stage et les critères d'admissibilité au programme se trouvent sur le site Web de la Fondation.

